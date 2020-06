Xiaomi Mi Band 4 z NFC trafił do Europy, polska premiera coraz bliżej

Xiaomi postanowiło nas dzisiaj solidnie zaskoczyć i wprowadziło na europejski rynek opaskę Mi Band 4 z modułem NFC i wsparciem dla płatności zbliżeniowych.

Choć pomału szykujemy się już do premiery piątej generacji smartbandu od Xiaomi, to japoński producent nie zapomina o obecnym modelu - Mi Band 4. Ulepszona wersja opaski trafi do sprzedaży w Europie już 16 czerwca.

Smartband Xiaomi Mi Band 4 jest dostępny w Polsce już niemal od roku. Dostępna na naszym rynku opaska nie posiada jednak modułu NFC, co oznacza, że nie oferuje również płatności zbliżeniowych. Takowy model dostępny był do tej pory jedynie na terenie Chin. Zmieni się to jednak w najbliższe lato. Już 16 czerwca Mi Band 4 z NFC trafi do sprzedaży w Rosji, po czym nowa/stara opaska trafi na kolejne europejskie rynki.

Obecnie Xiaomi Mi Band 4 umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych posiadaczom kart Mastercard, ale chiński producent prowadzi już rozmowy z takimi firmami jak: Visa, Google i PayPal.

Dzisiejsza wiadomość ma jeszcze jeden pozytyw. Do tej pory spekulowano czy Xiaomi Mi Band 5 otrzyma NFC również w Europie, teraz możemy śmiało założyć, że kolejna generacja smartbandu już w dniu premiery oferować nam będzie płatności zbliżeniowe.

