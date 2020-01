Xiaomi Mi Band 5 już wkrótce z obsługą płatności zbliżeniowych Google Pay!

NFC w końcu pojawi się w Xiaomi Mi Band 5. Czy nową opaską można będzie płacić w Polskich sklepach?

Xiaomi wiele lat temu wpadło na pomysł produkcji opasek do monitorowania aktywności, które oferowane były w przystępnych cenach. Prymitywne konstrukcje z trzema diodami LED uzyskały wkrótce pulsometr oraz niewielki ekran do wyświetlania godziny i podstawowych powiadomień.

Najnowszy model Xiaomi Mi Band 4 jest jedną z najlepiej sprzedających się opasek fitness na świecie. Chińczycy osiągneli globalny sukces dzięki idealnemu doborowi funkcji, przystępnej cenie oraz dostępności na każdym rynku. Xiaomi z pewnością będzie chciało za wszelką cenę utrzymać się na pozycji lidera. Pomóc ma w tym kolejna generacja opaski fitness.

Xiaomi Mi Band 5 zaoferuje jeszcze większy, kolorowy ekran o przekątnej 1,2 cala oraz NFC w globalnej wersji opaski. Na rynku dostępne były już wersje Mi Band'a z obsługą płatności zbliżeniowych, ale korzystały one z autorskiego rozwiązania Mi Pay, które nie jest dostępne w Polsce.

Wraz z premierą Xiaomi Mi Band 5, producent ma umożliwić wykorzystanie opaski fitness do płacenia przy wykorzystaniu popularnej usługi Google Pay. Oznacza to, że posiadacze opasek mogli będą płacić nimi w sklepie tak, jak robią to przy wykorzystaniu klasycznych kart płatniczych.

Dodatkowo Xiaomi Mi Bad 5 po swojej premierze stanie się najtańszym urządzeniem ubieranym na rynku z obsługą płatności zbliżeniowych Google Pay. W chwili obecnej najtańsze smartwatch'e z NFC to wydatek rzędu kilkuset złotych. Mi Band piątej generacji ma kosztować około CNY 179, co przekłada się na około 100 zł netto. Oficjalna cena detaliczna Mi Band'a 4 w Polsce wynosi 149 zł. Prawdopodobnie za tyle samo sprzedawana będzie kolejna generacja Mi Band'a. Spodziewamy się, że Xiaomi Mi Band 5 zadebiutuje na rynku w okolicach czerwca 2020 roku. Do Europy urządzenie dotrze w wakacje.

