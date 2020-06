Xiaomi Mi Band 5 oficjalnie, nowa generacja opaski z mnóstwem nowości

Xiaomi Mi Band 5 już jest i pozytywnie zaskakuje. Mnóstwo nowości sprawia, że chiński producent może być pewny sukcesu.

Xiaomi wreszcie zaprezentowało nam najnowszą generację swojej przebojowej opaski Mi Band. Rewolucji nie ma, ale nowości jest na tyle dużo, iż każdy posiadacz poprzednich generacji z chęcią „przesiądzie” się na Mi Band 5.

Nowy, większy wyświetlacz

Zacznijmy od designu, ten znacząco się nie zmienił, ale tym razem możemy liczyć na większy, kolorowy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,2-cala, to spora zmiana w porównaniu do Mi Band 4 (ekran 0,95-cala).

Chiński producent chce, aby użytkownicy Mi Band 5 mogli personalizować swoje opaski i już w dniu premiery gotowe będzie 100 animowanych tarcz, które będzie można pobrać za pośrednictwem aplikacji Mi Fit.

Nowe tryby treningowe i lepsze sensory

Jak na smartband przystało nie mogło zabraknąć również nowych funkcji dla aktywnych. Producent zadbał o pięć nowych trybów treningowych. Wśród nich znajdziemy głównie aktywności, które możemy wykonywać na zamkniętej przestrzeni, jak np.: skakanka, joga czy orbiterek. W sumie użytkownicy Mi Band 5 będą mieli dostęp do 11 trybów sportowych.

Opaska została wyposażona również w nowy, znacznie skuteczniejszy monitor pracy serca, miernik nasycenia krwi tlenem oraz monitor pracy snu. Po raz pierwszy w historii Mi Band, opaska będzie korzystała z systemu Personal Activity Intelligence (PAI), który pozwala określić naszą kondycję w oparciu o tętno. Wynik PAI powyżej 100 w tygodniu oznacza, że możemy określać się jako osoby aktywne fizycznie.

Sposób ładowania również się zmienił

Sporą nowością jest również magnetyczny system ładowania baterii. Koniec z uciążliwym wyciąganiem głównego modułu z opaski. Teraz, dzięki nowej ładowarce, wystarczy przyłożyć ją do urządzenia i cieszyć się szybkim oraz komfortowym ładowaniem. Będąc już przy akumulatorze, to ten (o pojemności 125 mAh), powinien nam zapewnić od 14 do 20 dni ciągłej pracy.

Xiaomi Mi Band 5 - cena i dostępność

Mi Band 5 będzie dostępny w dwóch wariantach: z NFC i bez modułu do płatności zbliżeniowych. Pierwszy z nich został wyceniony na 229 juanów (~127 zł), natomiast drugi na 189 juanów (~105 zł). Niestety nie wiadomo czy wersja z NFC trafi również do Europy. Sprzedaż opaski w rodzimym kraju producenta rozpocznie się już 18 czerwca.

