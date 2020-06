Xiaomi Mi Band 5 - poznaliśmy datę premiery popularnego smartbandu

Czekacie na nową generację smart opaski od Xiaomi? Mamy dla was dobre wieści, chiński producent ujawnił datę premiery Mi Band 5.

Na temat Xiaomi Mi Band 5 spekulowano od miesięcy. Kolejna generacja najpopularniejszego smartbandu na świecie, wzbudza niemałe emocje. Teraz już wiemy, że jego oficjalna prezentacja odbędzie się w przyszłym tygodniu, a dokładnie - 11 czerwca (czwartek).

Xiaomi Mi Band 5 - co nowego?

Do tej pory, doczekaliśmy się sporej liczby "przecieków" na temat Xiaomi Mi Band 5. Czego możemy oczekiwać od nowej opaski? Przede wszystkim znacznie większego wyświetlacza, tym razem o przekątnej 1,2-cala. Dla porównania, Mi Band 4 może się pochwalić 0,95-calowym ekranem.

Co jeszcze? Zadowolone będą z całą pewnością osoby najbardziej aktywne. Nowa generacja opaski od Xiaomi ma otrzymać skuteczniejszy sensor do pomiaru tętna. Do nowości należeć będą - oksymetr (do określenia stopnia wysycenia krwi tlenem) oraz technologia PAI (Personal Activity Intelligence), która na podstawie tętna użytkownika, monitoruje jego aktywność i doradza czy treningów ma być więcej, czy być może mniej. Wielce prawdopodobne, że Xiaomi Mi Band 5 zostanie wyposażony również w dodatkowe tryby treningowe.

Niemal pewna jest również obecność modułu NFC (do płatności zbliżeniowych). Niestety wciąż nie wiadomo, czy dotyczyć to będzie jedynie modelu przygotowanego na rynek azjatycki, czy NFC trafi również do nas.

Zmianom ulegnie również wygląd urządzenia, który możecie podziwiać na nieoficjalnych materiałach poniżej.

Na potwierdzenie powyższych informacji nie będziemy musieli długo czekać.

