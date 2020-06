Xiaomi Mi Band 5 - wiemy jak wygląda nowa generacja popularnej opaski dla aktywnych

Chiński producent podgrzewa atmosferę przed prezentacją nowej generacji smartbandu i opublikował właśnie pierwsze zdjęci Xiaomi Mi Band 5.

Xiaomi Mi Band 5 oficjalnie zadebiutuje już w najbliższy czwartek (11 czerwca). Na szczęście, nie musimy tak długo czekać, aby dokładnie przyjrzeć się nowej generacji smartbandu. Chiński producent właśnie opublikował pierwszy plakat promocyjny, na którym możemy dokładnie przyjrzeć się Mi Band 5. Problem w tym, że łatwo pomylić go z czwartą generacją urządzenia.

Xiaomi ewidentnie doszło do wniosku, że nie ma co eksperymentować z wyglądem urządzenia. Większość użytkowników będzie miała problem ze wskazaniem różnic pomiędzy Mi Band 4 i Mi Band 5. Czy to źle? Niekoniecznie, sprawdzony i ergonomiczny design był od zawsze jedną z najmocniejszych stron serii.

Na jakie nowości możemy liczyć w przypadku Xiaomi Mi Band 5? Między innymi na: większy od poprzednika wyświetlacz (teraz o przekątnej 1,2-cala), oksymetr (do określenia stopnia wysycenia krwi tlenem), dodatkowe tryby treningowe (m.in. joga, skakanka, rower stacjonarny czy orbiterek), specjalne funkcje do śledzenia zdrowia kobiet oraz technologię PAI (Personal Activity Intelligence), która na podstawie tętna użytkownika doradza odpowiedni trening.

Pewne jest już również, że Mi Band 5 zapewni nam możliwość wykonywania płatności zbliżeniowych za sprawą wbudowanego modułu NFC. Jak zwykle, możemy się spodziewać, że cena smartbandu w dniu premiery nie będzie zbyt wygórowana i wyniesie około 35 dolarów (140 zł).

Zobacz również: Galaxy Watch Active 3 - to oficjalna nazwa nowego smartwatcha Samsunga

źródło: gadgetsandwearables.com