Xiaomi Mi Band 5 z NFC może zadebiutować już 3 kwietnia

Xiaomi szykuje się do prezentacji kilku nowych produktów, wśród których powinien się znaleźć również smartband - Xiaomi Mi Band 5.

Już w najbliższy piątek wystartuje 10, jubileuszowa, edycja Smart Inn Mi Fan Festival. Z tej okazji chiński producent przygotował 22 nowe produkty, wśród których powinien znaleźć się następca niezwykle popularnej smart opaski - Xiaomi Mi Band 4.

Z okazji zbliżającego się wydarzenia, Xiaomi opublikowało kilka plakatów promocyjnych. Na jednym z nich widzimy całą gamę produktów firmy - od smartfonów, przez smartwatche i smartbandy, po różnego rodzaju gadżety i akcesoria. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach Xiaomi przyzwyczaiło nas do regularnych, corocznych premier nowej generacji smartbanda, to śmiało możemy zakładać, że 3 kwietnia poznamy Mi Band 5.

Czego możemy oczekiwać od nowej opaski? Najczęściej spekuluje się o nieco większym wyświetlaczu (co jest już pewną tradycją), z przekątną wynoszącą 1,2-cala. Przypomnijmy, że Mi Band 4 posiada 0,95-calowy ekran. Z rozmiarem wyświetlacza wzrośnie najprawdopodobniej pojemności baterii, która wciąż powinna nam zapewnić około 20 dni pracy bez potrzeby ładowania.

Pewniakiem wydaje się też obecność NFC, do płatności zbliżeniowych. Co ciekawe, już czwarta generacja Mi Band posiada owy moduł, jednak nie działa on poza granicami Chin. Tym razem ma być jednak inaczej i otrzyma go również globalna wersja urządzenia. Oznacza to, że Mi Band 5 będzie wspierał najpopularniejsze bezgotówkowe metody płatności, jak np. Google Pay.

Na potwierdzenie powyższych spekulacji nie będziemy musieli długo czekać. Byle do piątku.

źródło: gadgetsandwearables.com