Xiaomi Mi Band 5 zadebiutuje w nowej, jeszcze tańszej odmianie

Xioami szykuje odchudzoną wersję opaski Mi Band 5. Możliwe, że nowe urządzenie zadebiutje jako Redmi Band lub Mi Band Lite.

Xiaomi dopiero co zaprezentowało najnowszą wersję swojej hitowej opaski Mi Band. Urządzenie pojawiło się w Chinach a my cały czas czekamy na debiut wersji globalnej, która zawita między innymi do Polski. Nie przeszkadza to jednak producentowi w projektowaniu kolejnych wariantów swojego hitowego produktu.

Xiaomi Mi Band 5

Najnowsze informacje z Chin donoszą, że Xiaomi pracuje obecnie nad trzema nowymi wariantami opaski Mi Band.

Użytkownik z forum GeekDoing przeglądał kod źródłowy aplikacji Mi Wear, którą trzeba pobrać, aby móc w pełni wykorzystać możliwości urządzeń ubieranych od Xiaomi. W aplikacji znalazł on nazwy kodowe odnoszące się do niezaprezentowanych jeszcze opasek - Kongming, Kongming L, Kongming Pro oraz Kongming Lite.

Wiemy już, że opaska Kongming to w rzeczywistości zaprezentowany niedawno Mi Band 5. Nazwy kodowe pozostałych modeli z tej samej rodziny wskazują, że na rynku pojawi się jeszcze Mi Band 5 Pro oraz Mi Band 5 Lite. Bardzo możliwe, że najtańsza wersja opaski po raz pierwszy w historii sprzedawana będzie jako Redmi.

Topowy Mi Band 5 Pro może zostać wyposażony w nawigację GPS. Element ten spowoduje, że smartband Xiaomi będzie naturalnym konkurentem dla droższych opasek fitness od Huawei. Wersja Lite z kolei konkurować będzie z najtańszymi opaskami dostępnymi na rynku. Może ona być ciekawą alternatywą dla nadal dostępnego w sprzedaży Mi Band'a 2.

Xiaomi Mi Band 5

W chwili obecnej nie wiemy, kiedy rzekome urządzenia zostaną oficjalnie zaprezentowane. Bardziej prawdopodobne jest, że najpierw producent zdecyduje się na prezentacje globalnego wariantu Mi Band'a, a dopiero później skupi się na rozwoju kolejnych wersji.

Sprawdź, ile kosztuje Xiaomi Mi Band 4