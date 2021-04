Xiaomi Mi Band 6 już w sprzedaży! Ile kosztują poszczególne wersje?

Ruszyła oficjalna sprzedaż Xiaomi Mi Band 6. Sprawdzamy, jak wyglądają ceny w Chinach. Kiedy najnowsza opaska fitness dotrze do naszego kraju?

Opaska Mi Band 6 została oficjalnie zaprezentowana w ubiegły poniedziałek podczas oficjalnej konferencji prasowej Xiaomi. Smartband pojawił się obok flagowych modeli Mi 11 Pro oraz Mi 11 Ultra.

Mi Band 6

Klasycznie już dla Xiaomi opaska trafi najpierw do sprzedaży w Chinach. Sprzedaż Mi Band 6 na rynku lokalnym właśnie wystartowała. Konsumenci mają do wyboru dwie wersje, które różnią się od siebie obecnością modułu NFC na pokładzie.

Bazowy Mi Band 6 bez NFC kosztuje w Chinach 229 juanów, co przekłada się na około 135 zł netto. Oznacza to, że tak skonfigurowany Mi Band 6 powinien kosztować w Polsce około 160 zł. Podejrzewamy, że cena detaliczna zostanie ustalona na poziomie 159 zł.

Chińscy konsumenci mogą kupować również droższy model doposażony w moduł NFC. Jego cena to 279 juanów. Przekłada się to na 165 zł netto. Niestety droższy model nie będzie dostępny w sprzedaży w Europie. Oznacza to, że Xiaomi nie wyeliminowało największej wady swojej opaski. Mi Bandem 6 w dalszym ciągu nie zapłacimy zbliżeniowo. Funkcja ta zarezerwowana jest dla droższych zegarków z Wear OS, Garmin oraz watchOS.

Więcej informacji o Mi Band 6 znajdziesz tutaj. Opaska powinna trafić do sprzedaży w naszym kraju w drugim kwartale 2021 roku. Wcześniej otrzymasz ją korzystając z jednego z chińskich portali aukcyjnych.

Źródło: Gizmochina.com