Xiaomi Mi Band 6 w sieci! Kiedy premiera? Czy ma NFC na pokładzie?

Premiera najnowszej opaski fitness od Xiaomi zbliża się wielkimi krokami. Mi Band 6 zadebiutuje w drugim kwartale 2021 roku. Czy wersja międzynarodowa otrzyma wsparcie dla NFC i płatności zbliżeniowych?

Opaski z serii Xiaomi Mi Band to niemalże idealne urządzenia do śledzenia aktywności. Najnowszy Mi Band 5 kosztuje nieco ponad 100 zł, a oferuje mnóstwo funkcji oraz spory ekran AMOLED. Niestety od początku istnienia opasek Mi Band mają one jedną wadę. Mowa oczywiście o braku NFC i wsparcia dla płatności zbliżeniowych w modelach sprzedawanych w Europie.

Xiaomi Mi Band

Do sieci trafiły właśnie kolejne informacje na temat Xiaomi Mi Band 6. Czy nadchodząca opaska wyeliminuje problem znany z poprzednich modeli?

O szóstej generacji Xiaomi Mi Band wiemy już kilka informacji. Najnowsza wersja smartopaski pozwoli na odpowiadanie na wiadomości z WhatsApp oraz Telegram wprost z naszego nadgarstka.

Teraz do sieci wyciekły zdjęcia potwierdzające wygląd urządzenia oraz dedykowanej ładowarki. Niestety nie zobaczymy na nich wielu szczegółów. Wszystko ze względu na bardzo słabą jakość.

Mi Band 6

Opaska o numerze modelu XMSH15HM została opracowana przez Humi. Nie powinno nas to dziwić - jest to jedna z submarek należących do Xiaomi.

Na zdjęciu widać, że Mi Band 6 będzie podobny do poprzednich modeli. Powróci także magnetyczna ładowarka ze złączem USB Typu A.

Mi Band 6 zaoferuje monitorowanie tlenu we krwi. Pojawi się wsparcie dla Amazon Alexa oraz aplikacja treningowa z możliwością śledzenia 30 trybów aktywności. Możliwe, że Mi Band w końcu otrzyma wbudowany moduł GPS.

Chińska wersja na pewno otrzyma NFC zintegrowane z autorskim systemem płatności. Obecność tego elementu niestety nadal nie jest pewna w wersji globalnej, która trafi do sprzedaży w Polsce.

Premiera odbędzie się przed czerwcem 2021 roku.

Źródło: gizchina.com