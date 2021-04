Xiaomi Mi Band 6 z rekordem sprzedażowym. Zgadniesz ile sprzedano?

Prezes Xiaomi pochwalił się wynikami sprzedażowymi najnowszej wersji opaski Mi Band. Jest lepiej, niż myśleliśmy, a trzeba pamiętać, że najnowszy MI Band nie trafił jeszcze do oficjalnej sprzedaży w Europie.

Podczas gdy europejczycy nadal czekają na premierę Xiaomi Mi Band 6, prezes chińskiego przedsiębiorstwa chwali się najnowszymi wynikami sprzedażowym najnowszej smartopaski.

Xiaomi Mi Band 6

Lei Jun przekazał w poniedziałek 26 kwietnia 2021 roku, że sprzedano już ponad milion egzemplarzy opaski Xiaomi Mi Band 6.

Informacja została przekazana za pośrednictwem oficjalnego konta Leia Jun na portalu społecznościowym Weibo. Prezes Xiaomi opublikował wymowny plakat, na którym pochwalono się rekordową sprzedażą.

W tym miejscu warto przypomnieć, że oficjalna premiera Mi Banda 6 miała miejsce w marcu 2021 roku. Na rynek trafiły dwie wersje, które różnią się obecnością modułu NFC na pokładzie.

Oficjalnie sprzedaż rozpoczęła się 2 kwietnia 2021 roku i w mniej niż miesiąc udało się sprzedać milion egzemplarzy. Warto pamiętać, że Mi Band 6 w chwili obecnej nie jest oficjalnie sprzedawany w naszym kraju.

Obecnie w Polsce kupimy największego rywala Xiaomi Mi Banda 6 - Huawei Band 6 (zapoznaj się z naszą recenzją).

Cena detaliczna Mi Banda 6 zaczyna się od około 35 dolarów za wersję bez NFC. W Polsce opaska prawdopodobnie kosztować będzie około 160-180 zł. Do Europy Mi Band 6 trafi w tańszej wersji bez obsługi NFC. Oznacza to, że opaski nie wykorzystamy do płatności zbliżeniowych.

Źródło: Gizmochina.com