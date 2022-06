Xiaomi Mi Band 7 Pro na pierwszych renderach! To jeszcze smartband czy już smartwatch?

Prezentacja najnowszej generacji Xiaomi Mi Banda już za nami. Co prawda nadal czekamy na oficjalne wejście opaski do sprzedaży w Polsce, ale jednocześnie nasz wzrok przyciągnął nowy, większy brat najpopularniejszego smartbanda. Dziś po raz pierwszy zobaczyliśmy Xiaomi Mi Banda 7 Pro!

Xiaomi Mi Band to niesamowicie popularna opaska, która z generacji na generację robi się coraz lepsza. Smartband zyskuje nowe funkcje, może mierzyć coraz więcej odczytów, jest też ergonomiczny i czytelny - czego by tu nie lubić? Producent uznał, że chce pójść za ciosem i wraz z premierą siódmej generacji naszykował małą niespodziankę - wersję Pro urządzenia. Nie została ona jeszcze co prawda oficjalnie zapowiedziana, ale mamy już sporo informacji z przecieków i najnowszego teasera!

Źródło: Xiaomi. GIF otwiera się po kliknięciu w obrazek

Wiemy jedno - skończyły się dywagacje, czy Xiaomi Mi Band 7 Pro naprawdę istnieje. Powyzszy teaser zaprezentowany na oficjalnej stronie Xiaomi potwierdza wcześniejsze informacje na temat rychłej premiery urządzenia. Dzięki niemu możemy zobaczyć dość zaskakujący design nadchodzącej opaski. Wiele osób sądziło, że będzie to po prostu trochę większy Xiaomi Band 7, jednak producent przygotował coś zupełnie nowego.

Fot. Digital Chat Station Fot. Digital Chat Station

Nowy wygląd Xiaomi Mi Band 7 Pro potwierdzają też rendery, które na swoim Weibo zamieścił Digital Chat Station. Przedstawiają one zegarek, który jest bardzo podobny do znanego nam Redmi Smart Band Pro. Widzimy jednak pewne różnice.

Nowe urządzenie jest wykonane z materiałów premium - widzimy metalową ramkę, podczas gdy opaska Redmi jest plastikowa. Warto też zauważyć, że w porównaniu do zwykłego Mi Banda, wersja Pro będzie miała zdecydowanie większy ekran, który straci swój charakterystyczny kształt tabletki, a będzie raczej standardowym prostokątem. Bez wątpienia ułatwi to czytelność wielu wskaźników i aplikacji.

Ważniejsze jednak są różnice wewnątrz. Najważniejszą z nich jest zdecydowanie moduł GPS, który ma się znaleźć w wersji Pro opaski. Jest to bardzo oczekiwany dodatek, o którego fani prosili już od kilku lat. Dzięki niemu będziemy mogli w końcu, wychodząc na trening. Opaska sama zajmie się dokładnym obliczeniem naszej trasy. Dostaniemy także zdecydowanie większą baterię i przynajmniej dwa kolory koperty. Na więcej informacji będziemy musieli jeszcze trochę poczekać - opaska ma zadebiutować wraz z Xiaomi 12S, którego premiera może się odbyć już za kilka dni.

Fot. Xiaomi

Warto jednak zadać pytanie, czy Mi Band 7 Pro to jeszcze opaska fitness, czy już smartwatch? To urządzenie będzie bardzo ciekawe, gdyż jego istnienie jeszcze bardziej zaciera tę granicę. W tym momencie jest ona tworzona tylko przez to, że urządzenia takie jak Xiaomi Band 7 Pro nie mogą odbierać telefonów, wysyłać wiadomości i instalować aplikacji - jednak niektóre z tych funkcji nie są też dostępne dla tańszych smartwatchy. Wygląda na to, że niedługo będziemy potrzebować nowej kategorii na te pośrednie opaski. Mam tylko nadzieję, że będzie to coś bardziej chwytliwego niż smartwatchband.