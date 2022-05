Xiaomi Mi Band 7 Pro z GPS? Nowa opaska sportowa dostanie lepszą wersję

Kilka dni temu, 24 maja, mogliśmy cieszyć się oficjalną premierą Xiaomi Band 7. Producent w najnowszej wersji opaski wprowadził sporo dobrych zmian. Siódma generacja smartbanda dostała możliwość śledzenia aż 120 aktywności, do tego powiększył się jej ekran oraz bateria. Niestety, nawet pomimo tych zmian, nie wszyscy byli usatysfakcjonowani nowymi funkcjami.

Największym zaskoczeniem dla entuzjastów był brak modułu GPS, który był często wspominany w przedpremierowych informacjach o opasce. Okazuje się jednak, że informacje te wcale nie były fałszywe - Xiaomi po prostu przygotowuje wersję Pro swojego Mi Band 7. Wersja ta, według informacji na Weibo, ma ukazać się na rynku wraz z premierą Xiaomi 12 Ultra. Według nowych informacji, wersja Pro opaski ma być wyposażona właśnie w dodatkowy moduł GPS, większą baterię (około 250 mAh), a także NFC. Nie mamy jeszcze informacji na temat jej ceny, jednak z pewnością będzie droższa niż "zwykłe" modele.

Zobacz również:

Xiaomi is Also Planning to Launch Mi Band 7 Pro Soon..