Xiaomi Mi Band 7 czy Mi Band 6? Sprawdzamy, który smartband kupić

Premiera nowej generacji Xiaomi Mi Band została właśnie oficjalnie zapowiedziana. Sprawdzamy, co oferuje nowy model i czy warto wymienić poprzednią generację na Mi Band 7.

Spis treści

Fot. TechAdvisor

Opaski sportowe od Xiaomi od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Xiaomi Mi Band 7 to kolejna odsłona popularnego smartbanda, jednak w tym roku wprowadziła ona naprawdę duże zmiany. Sprawdzamy, co się zmieniło w porównaniu do Xiaomi Mi Band 6 oraz podpowiadamy, czy warto wymienić opaskę na nowszy model!

Xiaomi Mi Band 6 vs. 7 - funkcje

W tym roku, aktualizując swoją opaskę sportową, Xiaomi skupiło się na różnorodności sportów uprawianych przez użytkowników. Ze względu na to nowy smartband otrzymał aż 120 aktywności, które jest w stanie monitorować. Jest to wielka zmiana w porównaniu z poprzednią generacją, która mogła śledzić jedynie 30 rodzajów aktywności. Wśród dodanych sportów znalazły się, między innymi, rozciąganie, aerobik, tenis i kickboxing.

Zobacz również:

Ponadto, dużym usprawnieniem jest nowy czujnik zawartości tlenu we krwi. Nowa opaska może monitorować ten poziomu stale, a nie tylko w czasie pojedynczego pomiaru. Jest to bardzo istotne zarówno dla osób uprawiających wymagające sporty, jak i dla użytkowników, którzy chcą za pomocą opaski monitorować zdrowie swojego serca i układu krwionośnego.

Fot. Xiaomi

Warto też zauważyć, że nowa opaska, mimo wcześniejszych informacji, nie została wyposażona w moduł GPS. Oznacza to, że nadal będziemy musieli mieć przy sobie telefon w czasie treningu - opaska nadal odbiera sygnał satelitarny z naszego smartfona.

Xiaomi Mi Band 6 vs. 7 - bateria

Fot. Xiaomi

Nowa wersja opaski Xiaomi będzie też mogła pochwalić się zdecydowanie większą baterią. Poprzednia generacja miała ogniwo o pojemności 125 mAh, a Mi Band 7 został wyposażony w baterię 180 mAh. Ma ona zapewnić do 15 dni zwykłego użytkowania, a aż 9 dni intensywnych treningów bez ładowarki. Poprzednia wersja mogła zapewnić do 14 dni żywotności na baterii - jednak osiągała to w trybie oszczędzania energii.

Xiaomi Mi Band 6 vs. 7 - wyświetlacz

Nowa opaska ma też większy wyświetlacz od poprzedniego modelu. Jego przekątna zwiększyła się o 0,06 cala: z 1,56 to 1,62 cala. Może się to wydawać drobną zmianą, jednak dzięki temu powiadomienia przychodzące na nowszy model mają być bardziej czytelne, a interakcja z nimi łatwiejsza.

Xiaomi Mi Band 6 vs. 7 - cena

Fot. Xiaomi

Nowy Xiaomi Mi Band 7 zadebiutuje w Chinach już 31 maja. Opaska będzie sprzedawana w dwóch wersjach - z NFC i bez tego modułu. Tańsza wersja ma kosztować około 150 zł, droższa zaś - 195 zł. Musimy jednak pamiętać, że podczas premiery w Polsce, która ma się odbyć w najbliższych tygodniach, te ceny będą zapewne trochę wyższe - musi do nich zostać doliczony podatek i akcyza. Mając to na uwadze, powinniśmy się spodziewać cen podobnych do tych z poprzedniej generacji opaski - 219 zł za wersję bez NFC i 249 zł za model z NFC. Wygląda więc na to, że cena nie powinna się zmienić.

OD AUTORA - który model wybrać?

Obie opaski sportowe od Xiaomi to naprawdę dobry wybór. Wybór pomiędzy nimi powinien się więc sprowadzać do tego, co jest nam naprawdę potrzebne. Jeżeli jeden z dodatkowych 90 trybów aktywności, który oferuje 7. generacja opaski, jest dla nas - na pewno będziemy zadowoleni z jej zakupu. Jeśli jednak dodatkowe funkcje nie wydają nam się aż tak przełomowe, może lepiej poszukać promocji na poprzednią generację. Aktualnie w Kosmicznej Promocji Xiaomi możemy zgarnąć Xiaomi Mi Band 6 już za 139 zł!