Xiaomi Mi Band 7 czy Xiaomi Mi Band 7 Pro? Porównujemy najnowsze smartbandy Xiaomi

Siódma generacja Xiaomi Banda przyniosła bardzo duże zmiany do serii. Po raz pierwszy, oprócz standardowej "tabletki" dostaliśmy jeszcze jeden model serii - ulepszoną (i zdecydowanie większą) wersję Pro!

Zapowiedziany kilka tygodni temu Xiaomi Band 7 przyniósł do serii kilka oczekiwanych usprawnień. Nie była to jednak rewolucja, na którą liczyli niektórzy fani serii. Okazało się jednak, że w tym roku Xiaomi nie zakończyło swojej przygody ze smartbandami z tej linii na zwykłym Mi Bandzie. Producent przygotował dodatkowy model Xiaomi Band 7 Pro, który ma odpowiedzieć na potrzeby bardziej wymagających użytkowników. Sprawdzamy, czym różnią się te dwie wersje opaski i podpowiadamy, która z nich jest idealna dla Ciebie!

Xiaomi Mi Band 7 vs. Xiaomi Mi Band 7 Pro - Wygląd

Na pierwszy rzut oka to właśnie wygląd urządzenia jest największym rozróżnieniem pomiędzy wersją "zwykłą" a "Pro" nowego Xiaomi Banda. Standardowa wersja przyzwyczaiła nas już do kształtu wydłużonej elipsy, przypominającej tabletkę. Nowy smartband stawia raczej na bardziej standardowy prostokąt. W obu przypadkach jest on pokryty szkłem hartowanym 2,5D.

Wymiary Xiaomi Band 7 Pro: 44,7 x 28,8 x 11 mm

Wymiary Xiaomi Band 7: 46,5 x 20,7 x 12,25 mm

Sporą zmianą jest też materiał, z którego opaska jest wykonana. W przypadku standardowej wersji jest to w całości plastik - smartband i tak jest na ręce otoczony przez gumową opaskę, producent więc może oszczędzić na materiałach. Jednak wariant Pro korzysta ze standardowego paska zegarkowego, producent postawił więc na kopertę z metalu. Dzięki temu wersja Pro wygląda na opcję zdecydowanie bardziej premium. Warto też wspomnieć, że Band Pro oferowany będzie w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej oraz złotej. Oczywiście dostępne też będą najróżniejsze kolory pasków.

Xiaomi Mi Band 7 czy Xiaomi Mi Band 7 Pro - Ekran

Prostokątny kształt wersji Pro pozwolił także producentowi na zaoferowanie w niej nowego ekranu AMOLED. Co ciekawe, jego przekątna jest tylko nieznacznie większa od standardowego Xiaomi Banda - nówka dostaje 1,64" ekran, a zwykła wersja 1,62". Obie wersje oferują funkcjonalność Always on Display oraz maksymalną jasność na poziomie 500 nitów.

Jednakże przekątna to nie wszystko, gdyż dzięki szerszemu ekranowi dostajemy o wiele więcej miejsca na aplikacje czy powiadomienia. Pokazuje to rozdzielczość dwóch ekranów. Wyświetlacz Pro może się pochwalić panelem 280 x 456 pikseli, z kolei zwykłą "tabletka" korzysta z wyświetlacza 192 x 490 pikseli. Widzimy więc, że pomimo nieznacznej różnicy w przekątnych, pierwsza opaska zapewnia dużo więcej miejsca na swoim ekranie.

Xiaomi Mi Band 7 czy Xiaomi Mi Band 7 Pro - Funkcje

Jednak mimo ciekawego wyglądu tych akcesoriów, najważniejszym aspektem opaski fitness są jej funkcje. W tym aspekcie właśnie od zawsze króluje Xiaomi Band - w dobrej cenie oferuje wiele sprawnie działających i dopracowanych funkcjonalności. Nie zmieniło się to w przypadku siódmej generacji - zarówno w wersji zwykłej, jak i Pro.

W obu opaskach dostajemy zestaw najpotrzebniejszych czujników. Jest tutaj zarówno pulsometr, jak i pulsoksymetr - zmierzymy nasze tętno, a także poziom natlenienia krwi. Oczywiście opaski mają też żyroskop, który służy do wykrywania ruchu, a także umożliwiają pomiar cykli menstruacyjnych, pomiar i analizę snu, a także monitorowanie poziomu stresu.

W obu przypadkach dostajemy także Bluetooth 5.2 oraz NFC, które otwiera nam drogę do płatności Xiaomi Pay. Poza tym mamy możliwość monitorowania 120 aktywności sportowych, a także sterowanie muzyką, aparatem, a także odbieranie wybranych powiadomień ze smartfona.

Jednakże w funkcjonalności opasek jest też sporo różnic i dodatków, które wprowadza Xiaomi Band 7 Pro. Najważniejszą jest zdecydowanie wprowadzenie modułu GPS do opaski, dzięki której może ona mierzyć przebytą przez nas trasę bez łączenia się z telefonem. Korzysta ona z systemów GPS, GLONASS, Galileo, QZSS i Beidou. Warto też wspomnieć o możliwości szybkiego odpowiadanie na wiadomości, której nie uświadczymy w zwykłej wersji - jest to funkcjonalność znana ze smartwatchy, co tylko pokazuje, jak bardzo nowa opaska Pro zaciera różnice między smartbandami a smartwatchami.

Xiaomi Mi Band 7 vs. Xiaomi Mi Band 7 Pro - Bateria

Długi czas działania na baterii to istotna sprawa w opaskach fitness - nikt nie ma ochoty na codzienne ładowanie swoich akcesoriów (dlatego niektóre zmiany w Apple Watchu 8 są tak rozczarowujące). Na szczęście zarówno Xiaomi Band 7, jak i wersja Pro, przyłożyły się do tej kwestii. W pierwszym przypadku dostajemy ogniwo 180 mAh, a w drugim aż 235 mAh.

Takie pojemności powinny przełożyć się na około 15 dni pracy Banda 7 oraz do 12 dni aktywności Banda 7 Pro. Jednakże w przypadku tego drugiego czas pracy może zdecydowanie się skrócić - do 6 dni - przy intensywnym użytkowaniu modułu GPS, który jest dość głodny na energię. Mimo wszystko, wyniki obu tych opasek są bardzo zadowalające.

Xiaomi Mi Band 7 czy Xiaomi Mi Band 7 Pro - Cena

Ostatnią kwestią w tym porównaniu jest cena tych akcesoriów. Wiemy już, że regularna cena Xiaomi Banda 7 została ustalona na 59,99 euro, czyli około 280 zł. Z kolei zapowiedziana wczoraj cena Xiaomi Banda 7 Pro na rynku chińskim wynosi 380 juanów, co przekłada się na ~260 zł. Nie jest to jednak nic dziwnego - w tej kwocie nie zawierają się podatki. Ze względu na to powinniśmy oczekiwać, że na naszym rynku jej cena wyniesie około 320-350 zł.

Podsumowanie - który model jest dla Ciebie?

Porównanie Xiaomi Bandów nigdy nie było tak ciekawe, jak w tym roku. Pisaliśmy już o różnicach między siódemka a szóstką - tamto porównanie pokazuje, jak ciężka może to być decyzja. Jak w takim razie wybrać, czy odpowiednim smartbandem dla nas jest Xiaomi Band 7, czy Xiaomi Band 7 Pro?

Xiaomi Band 7 to opaska fitness idealna dla osób, które nie mają specjalnych wymagań od swojego trackera, a raczej potrzebują czegoś do codziennego monitorowania swojego zdrowia i aktywności. Dzięki niej zmierzymy wszystkie najbardziej potrzebne nam formy ruchu, a jedynym mankamentem będzie konieczność zabrania ze sobą naszego telefonu. Spełnia on świetnie swoje funkcje zdrowotnego akcesorium i nie pretenduje do miana smartwatcha.

Z kolei Xiaomi Band 7 Pro to niesamowita okazja dla osób, które są żywo zainteresowane jednocześnie rynkiem smartbandów, jak i smartwatchy. Dzięki jednemu zakupowi dostajemy wszystkie zalety tego pierwszego i większość drugiego. Opaska zmierzy nasz trening z niesamowitą dokładnością, a dzięki GPSowi w końcu będziemy mogli zapomnieć o ciężarze telefonu w kieszeni podczas treningu. Jednakże dodatkowo akcesorium umożliwi nam na odpowiadanie na wiadomości prosto z naszego nadgarstka, a nawet zrobi to wszystko wyglądając naprawdę dobrze, dzięki wykonaniu z polerowanego metalu.

Najlepszą chyba konkluzją tego porównania jest stwierdzenie, że każda z tych opasek jest warta swojej ceny i na pewno znajdzie grono fanów. Jeżeli więc zastanawiacie się nad kupnem smartbanda - może to być idealny moment na zakup! Jednak przed wyborem polecam zapoznanie się z naszym rankingiem najlepszych smartbandów 2022.