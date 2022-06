Xiaomi Mi Band 7 jednak droższy? Sprawdzam, czy warto zapłacić więcej za nowy model

Opaski fitness od Xiaomi do od wielu lat najpopularniejsze smartbandy na rynku. Już niedługo zobaczymy siódmą generację tego urządzenia w oficjalnej polskiej sprzedaży. Niestety, najnowsze informacje wskazują na zwiększenie jego ceny.

Fot. TechAdvisor

Xiaomi Band 7 zapowiada się bardzo ciekawie. Z roku na rok opaska jest ulepszana i dostaje coraz bardziej rozbudowany zestaw funkcji i dodatków. Tegoroczna wersja opaska jest szczególnie ciekawa, bo oferuje naprawdę duże możliwości w małym opakowaniu. Od kiedy w zeszłym miesiącu została oficjalnie zapowiedziana w Chinach, czekamy na informacje o premierze i cenie w Europie. Dzisiaj znalazłem pierwsze wiadomości dotyczące jej ceny, ale niestety nie są zbyt optymistyczne.

Znany leaker SnoopyTech zapowiedział w tweecie, że nadchodząca opaska Mi Band 7 ma kosztować 50-60 Euro. Oznacza to, że na naszym rynku jej cena zostanie ustalona na około 240-280 zł. Jeśli założymy, że te widełki przedstawiają różnicę ceny między wersjami Xiaomi Banda (tańsza bez NFC i droższa z NFC), podwyżka jest dość znacząca. Zeszłoroczny Band 6 kosztuje 219 zł (bez obniżek), a w wersji z NFC - 249 zł. Wydaje się więc, że nowa opaska będzie kosztować około 20 zł więcej za wersję bez NFC i 30 zł więcej w wersji z tą łącznością. Czy warto wydać więcej na nowszy model?

Fot. Xiaomi

Tak jak opisywałem w tym artykule, różnic między szóstą i siódmą generacją jest całkiem sporo. Polecam zapoznanie się z nim aby poznać więcej szczegółów, ale w skrócie: nowa wersja daje nam zdecydowanie więcej możliwości śledzenia aktywności, do tego dostajemy większy ekran i baterię, a także ulepszone czujniki i dłuższe wsparcie producenta. Według mnie, w cenie referencyjnej, jest to całkiem sporo nowych funkcji za 20-30 zł więcej. Problemem jest raczej to, że szóstą generację opaski bardzo często znajdziemy teraz w promocji, gdzie jej cena osiąga nawet około 139-149 zł. W takiej cenie decyzja o zakupie droższej, nowej wersji jest już zdecydowanie trudniejsza.