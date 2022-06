Xiaomi Mi Band 7 vs. Mi Band 6. Sprawdzany różnice między najpopularniejszymi opaskami fitness

Premiera nowej generacji Xiaomi Mi Band została właśnie oficjalnie zapowiedziana. Sprawdzamy, co oferuje nowy model i czy warto wymienić poprzednią generację na Mi Band 7.

Fot. TechAdvisor

Opaski sportowe od Xiaomi od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Xiaomi Mi Band 7 to kolejna odsłona popularnego smartbanda, jednak w tym roku wprowadziła ona naprawdę duże zmiany. Sprawdzamy, co się zmieniło w porównaniu do Xiaomi Mi Band 6 oraz podpowiadamy, czy warto wymienić opaskę na nowszy model!

Starszy model opaski sportowej nie jest dużym wyrzeczeniem. Nadal dostajemy bardzo dużo funkcji, zarówno tych podstawowcyh (30 trybów aktywności, czujnik tętna, 6-zakresowy akcelerometr i czujnik ruchu) jak i bardziej zaawansowanych (połączenie z telefonem, odbieranie SMSów, pulsoksymetr z pomiarem na życzenie). Dodatkowo, w czasie premiery nowej generacji opasek, poprzednia bardzo często trafia na przecenę. W takim razie, jeśli nie szukamy którejś z najnowszych funkcji, może to być bardzo dobry czas na zakup poprzedniej wersji urządzenia.

Z kolei nowszy model zawsze daje nam nie tylko nowe mozliwości, ale także dłuższe wsparcie. Ze względu na to, jeśli chcemy kupić jedną opaskę i nie martwić się o jej kompatybilność przez najbliższe lata, dobrym pomysłem może być zakup nowszego wariantu. Oczywicie, mozemy się też zastanowić nad innym smartbandem - ranking najlepszych propozycji znajduje się w tym artykule.

Xiaomi Mi Band 6 vs. 7 - funkcje

W tym roku, aktualizując swoją opaskę sportową, Xiaomi skupiło się na różnorodności sportów uprawianych przez użytkowników. Ze względu na to nowy smartband otrzymał aż 120 aktywności, które jest w stanie monitorować. Jest to wielka zmiana w porównaniu z poprzednią generacją, która mogła śledzić jedynie 30 rodzajów aktywności. Wśród dodanych sportów znalazły się, między innymi, rozciąganie, aerobik, tenis i kickboxing. Jeżeli brakowało nam naszego ulubionego zajęcia w poprzedniej edycji opaski, warto zwrócić uwagę na odświeżoną wersję - z takim wyborem trudno sobie wyobrazić, żebyśmy nie znaleźli czegoś, co dopasuje się do nas!

Ponadto, dużym usprawnieniem jest nowy czujnik zawartości tlenu we krwi. Nowa opaska może monitorować ten poziom stale, a nie tylko w czasie pojedynczego pomiaru. Jest to bardzo istotne zarówno dla osób uprawiających wymagające sporty, jak i dla użytkowników, którzy chcą za pomocą opaski monitorować zdrowie swojego serca i układu krwionośnego. Ponadto, aby śledzić historię pomiarów tego wskaźnika, nie będziemy już musieli pamiętać o manualnym włączaniu pulsoksymetru - opaska będzie robiła to za nas, automatycznie.

Fot. Xiaomi

Warto też zauważyć, że nowa opaska, mimo wcześniejszych informacji, nie została wyposażona w moduł GPS. Oznacza to, że nadal będziemy musieli mieć przy sobie telefon w czasie treningu - opaska nadal odbiera sygnał satelitarny z naszego smartfona. Jednak pojawiają się informacje, jakoby Xiaomi szykowało również wersję Pro swojej nowej opaski. Ta wersja, poza większą baterią, ma również oferować wbudowany moduł GPS. Nie mamy jeszcze potwierdzonych informacji na ten temat, jednak jeśli plotki okażą się prawdziwe, może być to naprawdę ciekawa propozycja!

Xiaomi Mi Band 6 vs. 7 - bateria

Fot. Xiaomi

Nowa wersja opaski Xiaomi będzie też mogła pochwalić się zdecydowanie większą baterią. Poprzednia generacja miała ogniwo o pojemności 125 mAh, a Mi Band 7 został wyposażony w baterię 180 mAh. Ma ona zapewnić do 15 dni zwykłego użytkowania, a aż 9 dni intensywnych treningów bez ładowarki. Poprzednia wersja mogła zapewnić do 14 dni żywotności na baterii - jednak osiągała to w trybie oszczędzania energii. Czas działania podczas intensywnych treningów był raczej zbliżony do 6-7 dni, co już wtedy było niezłym wynikiem. Mamy więc wybór między czymś dobrym, a czymś jeszcze lepszym!

Xiaomi Mi Band 6 vs. 7 - wyświetlacz

Nowa opaska ma też większy wyświetlacz od poprzedniego modelu. Jego przekątna zwiększyła się o 0,06 cala: z 1,56 to 1,62 cala. Może się to wydawać drobną zmianą, jednak dzięki temu powiadomienia przychodzące na nowszy model mają być bardziej czytelne, a interakcja z nimi łatwiejsza. To jedno z usprawnień, które może wydawaćsiębardzo małe, ale znacząco wpływa na komfort użytkowania smartbandu.

Xiaomi Mi Band 6 vs. 7 - cena

Fot. Xiaomi

Nowy Xiaomi Mi Band 7 zadebiutuje w Chinach już 31 maja. Opaska będzie sprzedawana w dwóch wersjach - z NFC i bez tego modułu. Tańsza wersja ma kosztować około 150 zł, droższa zaś - 195 zł. Musimy jednak pamiętać, że podczas premiery w Polsce, która ma się odbyć w najbliższych tygodniach, te ceny będą zapewne trochę wyższe - musi do nich zostać doliczony podatek i akcyza. Mając to na uwadze, powinniśmy się spodziewać cen podobnych do tych z poprzedniej generacji opaski - 219 zł za wersję bez NFC i 249 zł za model z NFC. Wygląda więc na to, że cena nie powinna się zmienić. Oczywiście możemy próbować zakupić tę opaskę już teraz - jest dostępna na wielu stronach internetowych opferujących zakupy prosto z Chin. Jednak długi czas oczekiwania i ewentualna konieczność płacenia cła sprawiają, że lepszym pomysłem może być uzbrojenie się w cierpliwość i oczekiwanie na krajową premierę

Pojawiają się też informacje na temat modelu Pro z GPS. Niestety nie mamy jeszcze jego ceny, jednak możemy sięspodziewać, że nowa opaska zostanie zaprezentowana wraz z Xiaomi 12 Ultra - nadchodzącym flagowcem z najwyższej półki. Jego premiera ma się odbyć już w lipcu, także na ulepszony model Mi Banda 7 nie powinniśmy czekać bardzo długo! Jeśli GPS i więszsa bateria to coś, na co bardzo czekamy w opasce od Xiaomi, chwila oczekiwania może być tego warta!

AKTUALIZACJA 14.06.2022

Może się okazać, że nowa opaska niestety będzie u nas oferowana w wyższych cenach od poprzedniej edycji. Według nowych informacji, które opisujemy w tym artykule, ceny opaski zapewne podniosą się do około 240 zł za wersję podstawową i 280 zł za wariant z łącznością NFC. Jest to zmiana o 20-30 zł, jednak biorąc pod uwagę duże promocje na szóstą genreację, stawia to nową opaskę w zdecydowanie mniej dogodnej pozycji.

AKTUALIZACJA 22.06.2022

Wiemy już ile wyniesie oficjalna cena Xiaomi Band 7 w Europie! W wersji bez modułu NFC opaska ma kosztować 59,99 euro, czyli około 280 zł! To spora różnica względem poprzedniej generacji. Warto też wspomnieć, że najnowsza opaska ma być oferowana w dobrej promocji na start, gdzie jej cena będzie niższa o 10 euro, czyli wyniesie około 235 zł. Nie znamy jeszcze oficjalnej daty premiery u nas w kraju, ale pojawienie się opaski w Hiszpanii zwiastuje rychłe wejście na rynek też w Polsce.

OD AUTORA - który model wybrać?

Obie opaski sportowe od Xiaomi to naprawdę dobry wybór. Wybór pomiędzy nimi powinien się więc sprowadzać do tego, co jest nam naprawdę potrzebne. Jeżeli jeden z dodatkowych 90 trybów aktywności, który oferuje 7. generacja opaski, jest dla nas - na pewno będziemy zadowoleni z jej zakupu. Jeśli jednak dodatkowe funkcje nie wydają nam się aż tak przełomowe, może lepiej poszukać promocji na poprzednią generację. Już teraz na oficjalnej stronie Xiaomi Mi Band 6 kosztuje jedynie 169 zł. Wersjac opaski z NFC również została przeceniona - możemy ją zakupić za 208 zł w tym samym, oficjalnym sklepie producenta. Jeśli więc nie zalezy nam na najnowszych funkcjach oferowanych przez Xiaomi Band 7, promocje na jego starszego brata są bardzo zachęcające!