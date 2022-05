Xiaomi Mi Band 7 zapowiedziany! Zmiany na wielu polach

Nowy smartband od Xiaomi został właśnie zapowiedziany! W najnowszej wersji opaski zmieniło się naprawdę sporo i każdy entuzjasta sportu znajdzie tam coś dla siebie.

Fot. Xiaomi

W Chinach zapowiedziano właśnie kolejną, siódmą wersję Xiaomi Mi Band. Najbardziej znana opaska fitness przyniesie ze sobą wiele udogodnień, a wszystko to w dobrze znanej, niskiej cenie. Szykuje się kolejny hit od Xiaomi? Sprawdzamy, co się zmieniło w nowym modelu, a także - kiedy możemy spodziewać się premiery w Polsce.

Fot. Xiaomi

Nowa opaska sportowa zaoferuje wiele usprawnień w stosunku do poprzedniego modelu. Wyświetlacz Xiaomi Band 7 będzie o 0,06 cala większy, co pozwoli na bardziej czytelne wyświetlanie powiadomień. Ponadto, opaska zyska możliwość śledzenia prawie 90 nowych aktywności - łącznie będzie mogła śledzić już 120 różnych sportów! Dodatkowo bateria smartbanda będzie większa - jej pojemność to teraz 180 mAh, co pozwoli na 15 dni ciągłej pracy w "typowych warunkach" i naładowanie jej w około 2 godziny. To spora różnica w porównaniu do poprzednika - szósta generacja miała ogniwo o wielkości 125 mAh.

Zobacz również:

Ponadto Mi Band 7 został wyposażony w nowy sensor pozwalający na mierzenie zawartości tlenu we krwi, co jest dobrym dodatkiem do standardowego mierzenia tętna, snu, a także kroków, oraz - dla Pań - cyklu. Poprawiła się także obsługa powiadomień na opasce, dodane też zostały nowe kolory opasek (z nowym modelem kompatybilne są też opaski dla Mi Band 6).

Fot. Xiaomi

Nowy Xiaomi Mi Band 7 zadebiutuje w Chinach już 31 maja. Opaska będzie sprzedawana w dwóch wersjach - z NFC i bez tego modułu. Tańsza wersja ma kosztować około 150 zł, droższa zaś - 195 zł. Musimy jednak pamiętać, że podczas premiery w Polsce, która ma się odbyć w najbliższych tygodniach, te ceny będą zapewne trochę wyższe - musi do nich zostać doliczony podatek i akcyza. Mając to na uwadze, powinniśmy się spodziewać cen podobnych do tych z poprzedniej generacji opaski - 219 zł za wersję bez NFC i 249 zł za model z NFC.

OD AUTORA:

Wydaje się, że Xiaomi powoli zaciera granice pomiędzy tanimi smartwatchami a smartbandami. Najczęściej urządzenia te różniły się funkcjonalnością - smartbandy miały zdecydowanie mniej wersji aktywności, nie mogły wyświetlać powiadomień, czy mierzyć niektórych statystyk. Xiaomi Mi Band 7 idzie przeciwko tym standardom i oferuje wszystko, czego moglibyśmy potrzebować od naprawdę rozwiniętego fitness trackera z inteligentnymi funkcjami. Jest to na pewno świetna wiadomość dla fanów opasek fitness, jednak czy takie podejście nie sprawi, że sprzedaż budżetowych zegarków Xiaomi (i innych firm) znacząco spadnie?