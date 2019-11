Xiaomi Mi CC9 Pro oficjalnie z obiektywem 108 MPix

Xiaomi zaprezentowało oficjalnie mi CC9 Pro - i potwierdziły się informacje o pięciu obiektywach.

Koniec plotek i przecieków - wiemy już wszystko o Xiaomi Mi CC9 Pro i to z oficjalnego źródła, czyli od producenta. Smartfon napędza do działania procesor Snapdragon 730G. Ma on osiem rdzeni, z których dwa taktowane są z częstotliwością 2,2 GHz. Wyświetlacz Super AMOLED ma przekątną 6,47" i pokazuje obraz w jakości Full HD+ oraz proporcjach 19,5:9. Ma zaokrąglone rogi oraz notch w kształcie łzy, w którym umieszczono obiektyw aparatu przedniego 32 Mpix. Z tyłu znajdziemy pięć obiektywów oraz cztery diody LED (podzielone na dwie pary). Aparat 108 MPix korzysta z sensora Samsung ISOCELL Bright HMX, który znamy z Mi Mix Alpha.

Mi CC9 Pro jest pierwszym na świecie smartfonem, który korzysta z soczewek f/1,7 8P. W połączeniu z sensorem 1/1,33" umożliwia to wykonywanie niezwykle szczegółowych zdjęć nawet przy kiepskim oświetleniu. Teleobiektyw z OIS oferuje zoom optyczny x5, a cyfrowy to aż x50. Ultraszerokokątny korzysta z matrycy 20 Mpix z polem widzenia 117 stopni, a najmniejszy obiektyw przeznaczony jest do robienia zdjęć w skali makro - już od 1,5 cm odległości od fotografowanego obiektu. Piąty obiektyw służy do wykonywania zdjęć portretowych. Nie jest to znany z innych urządzeń sensor 2 Mpix, ale teleobiektyw 12 Mpix z zoomem optycznym x2.

Mi CC9 Pro zasila bateria o bardzo dużej pojemności - 5260 mAh, a dzięki zastosowanemu systemowi ładowania 30W PD ma ładować się do stanu 58% w 30 minut, a pełne naładowanie to 65 minut. Urządzenie działa pod kontrolą systemu Android 9 Pie z nakładką MUI 11. Jest dostępne w trzech wersjach kolorystycznych o nazwach: Aurora Green, Glacier White oraz Midnight Black. Sprzedaż rozpoczęła się dzisiejszej nocy w Chinach - dostępne są trzy warianty. Pierwszy to 6GB RAM + 128 GB pamięci i kosztuje w przeliczeniu ok. 1550 złotych. Drugi to 8GB RAM + 256GB pamięci - tutaj cena to ok. 1700 złotych. Wariant trzeci to edycja Premium, wyposażona w 8GB RAM i 256GB pamięci - jego cena to nieco ponad 1900 zł. Do Europy model ten trafi jako Mi Note 10 - jego oficjalna prezentacja nastąpi 14 listopada w Warszawie.