Xiaomi Mi CC9 Pro - smartfon z pięcioma obiektywami

Xiaomi wykazuje się ostatnio olbrzymią aktywnością - wczoraj pisałem o "wskrzeszeniu" linii Mi Note, a dzisiaj kolejna informacja od producenta. Xiaomi Mi CC9 to model zapowiedziany na 5 listopada, który wejdzie wówczas na rynek chiński. Producent zapowiada go powyższą grafiką, na której widzimy pięć obiektywów na plecach urządzenia. Niestety, nie ma ich dokładnej specyfikacji, a pogłoski mówią, że główny może mieć nawet 108 Mpix i zoom optyczny x 5. Trzem dużym obiektywom towarzyszą dwie diody LED. Jak podaje Xiaomi, cała linia CC jest dedykowana ludziom "kreatywnym i ciekawym świata", co sugeruje duży nacisk na jakość wykonywanych zdjęć. Według informacji od producenta, będzie możliwe wykonywanie wszelkiego rodzaju ujęć - od szerokich panoram (w czym pomoże teleobiektyw) po nocne, makro i portretowe. Taką uniwersalność ma zapewnić wykorzystanie sensora Samsung ISOCELL Bright HMX. Tu warto zauważyć, że 108 Mpix nie jest dla producenta nowością - mamy to samo w Mi Mix Alpha. Analitycy przewidują, że CC9 pro będzie używać procesora Snapdragon 730G oraz wspierać szybkie ładowanie 30W (ujawnia to certyfikat urządzenia). Oprócz omawianego tu modelu, Xiaomi ma zaprezentować 5 listopada również nowy Mi Watch oraz Mi TV 5. Źródło: gsmarena