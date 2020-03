Xiaomi Mi CC9 otrzymuje MIUI 11

Xiaomi zaczyna rozprowadzać najnowszą wersję nakładki MIUI 11 do użytkowników. Pierwsza faza obejmuje Chiny.

Xiaomi zaczęło rozprowadzać plik aktualizacyjny MIUI 11 dzisiaj w nocy. Nakładka bazowana jest oczywiście na systemie Android 10, a waga pliku dość duża - 2,3 GB. Wprowadza wszystko, co ma do zaoferowania system operacyjny Google, czyli m.in. tryb ciemny i ścisłe ustawienia dla uprawnień aplikacji wraz z lutowymi poprawkami bezpieczeństwa, a także wszystkie dodatki i ulepszenia oferowane przez nakładkę. Na liście zmian możemy zobaczyć także informację o poprawkach niektórych elementów, które nie do końca sprawdzały się w poprzedniej edycji.

Jako pierwsi skorzystają z tych nowości użytkownicy z Chin, którzy już mogą pobierać wspomniany plik aktualizacyjny. Xiaomi Mi CC9 to lokalna wersja Xiaomi Mi 9 Lite, a więc również posiadacze tego smartfona (dostępnego w Polsce) mogą wkrótce spodziewać się otrzymania pliku aktualizacyjnego. A kiedy dokładnie? Ponieważ jest on już gotowy, zapewne nie zajmie dużo czasu, aby otrzymali go użytkownicy poza Chinami, więc obstawiamy tydzień - góra dwa tygodnie.