Xiaomi Mi Mix 3 otrzymuje system Android 10 z nakładką MIUI 11

Wczoraj Androida 10 wraz z nową nakładką zaczął otrzymywać Xiaomi Mi CC9 (Xiaomi Mi 9 Lite), a dzisiaj producent zaczyna rozsyłać aktualizację dla posiadaczy Xiaomi Mi Mix 3.

Xiaomi Mi Mix 3 zadebiutował na rynku z systemem Android Pie i nakładką MIUI. Dopiero sporo później, we wrześniu 2019 roku, Google zaprezentowało stabilny system Android 10. Pół roku od tego wydarzenia dociera on wreszcie dla posiadaczy tego urządzenia - przynosząc zarówno najnowszą wersję systemu, jak i nakładki - czyli MIUI 11.0.3.0. Plik aktualizacyjny jest dość pokaźny - jego wielkość to 2,8 GB. Na liście zmian widzimy poprawki bezpieczeństwa Androida z lutego 2020 roku, poprawki związane z niektórymi aspektami działania MIUI (w tym związane z interfejsem i powiadomieniami), a dodatkowo użytkownicy w Indiach otrzymują ikonkę bezpiecznych płatności.

Pierwsi użytkownicy otrzymali już możliwość pobrania aktualizacji. Plik pojawił się także w internecie, dzięki czemu każdy może go własnoręcznie pobrać i zainstalować - co wymaga jednak pewnej wiedzy. Dlatego jeśli nie chcesz ryzykować, że zepsujesz swój telefon - lepiej zaczekać, aż aktualizacji nadejdzie oficjalnym kanałem. Powinno to nastąpić w ciągu najbliższych dni. Co warto zauważyć, nie jest ona dedykowana wersji 5G smartfona - dla tej edycji pojawi się osobna aktualizacja.

Źródło: XDA Developers