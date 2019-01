Xiaomi Mi Mix 4 - cena, data premiery, specyfikacja

Xiaomi Mi Mix 3 zapowiedziano w Chinach 25 października 2018, a do sprzedaży trafi na dniach. Może się wydawać, że zbyt wcześnie, aby mówić o kolejnym przedstawicielu serii. Otóż - nie.

W poprzednich latach Xiaomi miało zwyczaj prezentowana dwóch modeli Mi Mix rocznie - odbywało się to cyklu: duża aktualizacja pod koniec roku, model S na wiosnę. I model ten zawsze był pod jakimś względem lepszy od poprzedników. Przykładowo Mi Mix 2S to - w porównaniu z Mi Mix 2 - szybszy procesor, lepsze funkcje związane z fotografią oraz ładowanie bezprzewodowe. Dlatego na nowy model Mi Mix nie musimy czekać do końca 2019 roku - spodziewamy się zobaczyć Mi Mix 3S w marcu, a miesiąc później w sprzedaży, podobnie jak Mi 9.

Mi Mix 4 - data premiery

Jak wspomniano przed chwilą, podejrzewamy zobaczyć Mi Mix 3S w marcu 2019, a jeśli cykl Xiaomi zostanie utrzymany, Mi Mix 4 powinno zostać pokazane w październiku 2019.

Mi Mix 3S i Mi Mix 4 - ceny

Mi Mix 2S kosztuje obecnie od 1700 - 2200 zł. Mi Mix 3 to obecnie wydatek ok. 2700 zł. Podejrzewamy, że Mi Mix 3S będzie dostępny w podobnej cenie.

A co z Mi Mix 4? Można przyjąć, że jego cena wyniesie ok. 3 tys. złotych. Ale jeśli potwierdzą się pogłoski, że Xiaomi planuje wyposażyć ten model zginany ekran, może to ulec nawet znacznej zmianie.

Mi Mix 3S i Mi Mix 4 - specyfikacje

O tym, że prace nad Mi Mix 4 trwają, może świadczyć przeciek, który dostał się na łamach jednego z chińskich serwisów. Ujawniono w nim, że model ten będzie mieć procesor Qualcomm Snapdragon 855 i potrójny aparat tylny, działający w trybie peryskopowym - co daje możliwości dużego zoomu optycznego. Umożliwi to zrobienie zdjęć takiej samej jakości bez względu na to, czy przybliżenie będzie dwu- czy czterokrotne. Ale czy to rozwiązanie ma szansę pojawić się wcześniej, wraz z Mi Mix 3S? Jeśli chodzi o procesor - bardzo prawdopodobne. Zastąpienie Snapdragon 845 modelem 855 to naturalna ewolucja. Mogłoby nią być także dodanie do S modułu 5G. Dzięki temu nastąpiłoby ładne i płynne przejście smartfonów Xiaomi w nowy etap komunikacji.

Warto przypomnieć, że w Mi Mix 2S dodano drugi obiektyw do tylnego aparatu, dlaczego by więc nie dodać trzeciego w Mi Mix 3S?

Co do wspomnianych wcześniej pogłosek o składanym ekranie - Xiaomi nie zaprzecza, że pracuje nad takim rozwiązaniem, ale nie wiadomo, czy będzie one wprowadzone już przy Mi Mix 4, czy kolejnej generacji, a może całkiem nowej linii? Ostatnie doniesienia informują, że Xiaomi jeszcze nie podjęło ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Nie spodziewamy się czytnika linii papilarnych na wyświetlaczu w Mi Mix 3S - nie tylko zwiększyłoby to koszt urządzenia, ale również gryzło się ze stosowanym obecnie mechanizmem odblokowywania ekranu. Ten zaś może zyskać kilka usprawnień. Poza tym reszta specyfikacji powinna być taka sama, jak w Mi Mix 3. Czyli - ekran AMOLED Full-HD + 6,39", nakładka MIUI 10, 6/8/10 GB RAM, 128/256 GB miejsca, USB-C, bateria 3200 mAh, podwójny aparat tylni i przedni.

Artykuł będzie aktualizowany w miarę pojawiania się kolejnych informacji o Mi Mix 3S i Mi Mix 4.