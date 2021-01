Xiaomi Mi Mix 4 oraz Mi Note 11 w drodze - na pokładzie MIUI 13

Xiaomi przygotowuje się do premiery kolejnych urządzeń. Informacje na temat Xiaomi Mi Mix 4, Mi Notę 11 oraz nowej wersji nakładki MIUI 13 odnaleziono w kodzie źródłowy strony producenta. Co wiemy o nadchodzących produktach?

Xiaomi zapomniało o smartfonach z rodziny Mi Mix. Ostatni model - Mi Mix 3 zadebiutował na rynku w 2018 roku i wyróżniał się bezbramkowym designem oraz wysuwanym aparatem do selfie, który chował się pod ekranem. Po ponad dwóch latach chiińcyczy wprowadzą na rynek nowy model Xiaomi Mi Mix 4. Wskazuje na to kod źródłowy oficjalnej strony MIUI.

Xiaomi Mi Mix 3 Źródło: techadvisor.co.uk

Mukul Sharma znalazł na niej odniesienia do niezapowiedzianych smartfonów oraz nowej wersji nakładki graficznej - MIUI 13.

Kolejnym modelem telefonu, który odnaleziono na stronie jest Mi 11 Note. Smartfon ten w przyszłości dołączy do rodziny Mi 11 i znając Xiaomi będzie nieco tańszą wersją flagowca pokazanego po raz pierwszy w grudniu 2020 roku.

Specyfikacja techniczna obu smartfonów nadal pozostaje nieznana. Jedno jest pewne - model z rodziny Mi Mix zaoferuje niespotykane rozwiązania konstrukcyjne.

Mi Mix 4 może być pierwszym komercyjnym smartfonem chińskiego giganta z elastycznym ekranem. Chińczycy pokazali co prawda model Mi Mix Alpha, ale był to koncept, który do sprzedaży trafił w mocno ograniczonej ilości egzemplarzy.

Mi Note 11, jak sama nazwa wskazuje zaoferuje sporych rozmiarów ekran, który będzie większy od 6,81 calowego panelu w Xiaomi Mi 11. Reszta specyfikacji technicznej to nadal plotki.

Również o MIUI 13 nie mamy zbyt wielu informacji. Pewne jest, że nakładka oparta będzie na Androidzie 11, ale niektóre (starsze) modele smartfonów otrzymają ją jako aktualizacja do Androida 10. Powinniśmy spodziewać się odświeżenia wizualnego i kilku nowych funkcji.

