Xiaomi Mi Mix Alpha oraz Xiaomi Mi 9 Pro zaprezentowane

O godzinie ósmej rano czasu polskiego Xiaomi zaprezentowało w Pekinie dwa oczekiwane smartfony - Mi Mix Alpha i Mi 9 Pro.

Spis treści

Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi Mi Mix Alpha - wcześniej nazywane Xiaomi Mi Mix 4 - to smartfon z wyświetlaczem waterfall, czyli wypełniającym nie tylko cały przód urządzenia, ale również rozlewającym się na jego boki, dzięki czemu mamy efekt "owinięcia" całej obudowy. Jedynie na górze i dole znajdują się tytanowe ramki o szerokości 2,15 mm. Stosunek wielkości wyświetlacza do obudowy to imponujące 180,6%! Czegoś takiego jeszcze świat nie widział. Po bokach znajdują się wirtualne przycisk haptyczne, które zastąpiły fizyczne, a wbudowany w ekran głośnik eliminuje potrzebę montażu dodatkowego w obudowie.

Aparat fotograficzny jest jeden - ale zapiera dech w piersiach, ponieważ ma matrycę 108 Mpix i pozwala na osiągnięcie rozdzielczości 12032 x 9024 pikseli. Do tego dochodzi 8-krotny zoom optyczny, a efekty widzisz na fragmencie pokazu powyżej. Mamy też szerokokątny obiektyw 20 Mpix oraz teleobiektyw 12 Mpix. Więcej megapikseli nie oznacza lepszych zdjęć, jednak to, co pokazano na premierze, było imponujące. A teraz przejdźmy do tego, co pod obudową. A tu znajdziemy topowy procesor Snapdragon 855+ z obsługą 5G - Xiaomi udało się zintegrować w nim anteny dla wszystkich pięciu głównych frekwencji. Ponadto umieszczono tam 12GB oraz 512GB miejsca na dane (pamięć UFS 3.0). Xiaomi Mi Mix Alpha wspiera szybkie ładowanie 40W.

Telefon zadebiutuje w Chinach 24 października. Jednak cena sprawia, że będzie to model dla nielicznych. W przeliczeniu z juanów wynosi ona ponad... 10 tysięcy złotych.

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9 Pro został nieco przyćmiony przez poprzednika (i trudno się dziwić), ale jest to również model godny uwagi. Wspiera w pełni 5G, a zasila go bateria 4000 mAh. Ma taką samą ilość RAM i pamięci, jak gwiazda pokazu - czyli 12GB/512GB, ale jest również dostępny w wersji 8GB/128GB - i korzysta z procesora Snapdragon 855. Wyświetlacz to AMOLED 6,39", jakość obrazu Full HD+, posiada wbudowany czytnik odcisków palców. Wyświetlacz pokryty został powłoką antyrefleksyjną. Urządzenie waży 196g, a jego szerokość to zaledwie 8,54 mm. Bateria 4000 mAH wspiera szybkie ładowanie 45W. Umożliwia to naładowanie do 50% w zaledwie 25 minut.

Mi 9 Pro będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: srebrno-czarnej oraz "kolorowej" bieli (jak na powyższym zdjęciu). Ciemna wersja ma czerwoną obwódkę wokół aparatu przedniego, który korzysta z matrycy 20 Mpix. Aparat tylny to takie samo rozwiązanie, jak w Mi 9: 48Mpix + 12Mpix + 16Mpix, jednak podrasowano algorytmy odpowiedzialne za obróbkę obrazu, dzięki czemu zdjęcia mają wypadać lepiej. Smartfon korzysta z systemu HD Vibration, co pozwala na wybór wibracji ze 150 dostępnych rodzajów! Urządzenie wyposażono w NFC eID

Mi 9 Pro wejdzie na rynek chiński 24 października. Będzie to szósty model w rodzinie, po Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi 9 SE i Mi 9 Lite.

Ceny smartfona w Chinach to w przeliczeniu: