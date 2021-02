Xiaomi Mi Mix powraca. Na pokładzie kamera pod ekranem.

W 2016 roku Xiaomi zaprezentowało innowacyjny model Mi Mix, który w praktyce był koncepcyjnym telefonem wprowadzonym do seryjnej produkcji. Urządzenie wyróżniało się bezramkowym ekranem, kamerką do selfie umieszczoną na dole, szklaną obudową oraz charakterystycznym designem.

Konsumenci polubili się z Mi Mix'em, a Xiaomi zdecydowało się na wprowadzenie kolejnych modeli. W 2017 roku zaprezentowano MI Mix'a 2, a w kwietniu 2018 roku jego ulepszoną wersję - Mi Mix 2s.

Ciepłe przyjęcie modelu Mi Mix 2s zachęciło Xiaomi do gruntowniejszego odświeżenia i pod koniec 2018 roku zaprezentowano Xiaomi Mi Mix 3 z wbudowanym sliderem. Model ten wywołał niemałe poruszenie, ale nie był idealny, czego dowiecie się z naszego testu tego smartfona.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Xiaomi nie wprowadziło żadnego nowego modelu z rodziny Mi Mix. Na szczęście posiadacze Mi Mix'a 3 i poprzednich modeli nie muszą się martwić. Wkrótce na rynku zadebiutuje Mi Mix 4.

