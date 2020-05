Xiaomi Mi Note 10 w końcu z aktualizacją do Androida 10

Posiadacze Mi Note 10 musieli czekać na nową wersję Androida 10 aż pół roku. Na szczęście nowa wersja trafia na urządzenia przed premierą Androida 11.

Xiaomi Mi Note 10 został zaprezentowany w listopadzie 2019 roku. Z niewiadomych nam powodów ten niezwykle ciekawy smartfon oferowany w przystępnej, jak na flagowca cenie zadebiutował z Androidem 9.0 Pie na pokładzie.

Fotograficzny smartfon z 108 MP aparatem głównym, dwoma teleobiektywami koło siebie i aparatami ultraszerokokątnym oraz makro do dziś pracował pod kontrolą przestarzałego Androida 9.0 Pie z nakładką MIUI 11. To dziwne, ponieważ Xiaomi zdążyło w międzyczasie zaktualizować do Androida 10 wiele tańszych oraz starszych modeli.

Chwilę po premierze tańszej wersji Xiaomi Mi Note 10 Lite bazowy Mi Note 10 w końcu otrzymał aktualizację do Androida 10. Xiaomi oficjalnie poinformowało, że rozpoczyna proces aktualizacyjny Xiaomi Mi Note 10. Najnowsze oprogramowanie oparte jest na Androidzie 10 oraz posiada nakładkę MIUI 11.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na jeden niezwykle istotny szczegół. Mimo, że Xiaomi uruchomiło globalny proces aktualizacji to użytkownicy Mi Note 10 otrzymali możliwość instalacji oprogramowania w wersji Global Stable Beta. Oznacza to, że jest to oprogramowanie RTM (gotowe do wprowadzenia na rynek). Nie jest to więc w 100 procentach stabilne oprogramowanie i może zawierać jeszcze drobne błędy, których znalezienie może spowodować odroczenie aktualizacji.

Aktualizacja została wydana dla modeli Global, co również jest mylące. Oznacza to, że modele Xiaomi Mi Note 10 z europejski dystrybucji nie są kompatybilne z najnowszym oprogramowaniem i nie dostaną aktualizacji OTA.

Najnowsze oprogramowanie o numerze wersji MIUI 11.1.1.0.QFDMIXM waży 2,6 GB. Po zainstalowaniu urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 10 z MIUI 11 wraz z kwietniowymi poprawkami zabezpieczeń.

Zgodnie z raportami użytkowników oprogramowanie poprawia ogólną szybkość działania urządzenia. Ulepszono również algorytmy odpowiedzialne za czytnik linii papilarnych, dzięki którym stał się on dokładniejszy. Aktualizacja w formie OTA na europejskie egzemplarze powinna pojawić się w najbliższych tygodniach.

