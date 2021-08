Xiaomi Mi Pad 5 od jutra! Co zrobić, żeby go kupić?

Już jutro do sprzedaży trafią najnowsze tablety od Xiaomi - Mi Pad 5 oraz Mi Pad 5 Pro. Ile będą kosztować i w jaki sposób można je kupić?

Xiaomi oficjalnie zaprezentowało Mi Pad 5 i Mi Pad 5 Pro 10 sierpnia. Seria tabletów oficjalnie trafiła do sprzedaży kilka dni temu i w Chinach sprzedano aż 200 000 sztuk. Firma zaplanowała swoją drugą sprzedaż tych urządzeń na 19 sierpnia w tym samym regionie. Xiaomi Mi Pad 5 i Mi Pad 5 Pro trafią do sprzedaży o 10 rano w Chinach za pośrednictwem autoryzowanych partnerów detalicznych i oficjalnej strony internetowej Xiaomi. Na ten moment, sprzedaż nie zostanie otwarta na inne rynki, w tym Polskę, dlatego wszyscy chętni na zakup są zmuszeni do poczekania na wersje europejskie tabletów.

Mi Pad 5 został wyceniony na 1,999 CNY (około 1200 zł), a Mi Pad 5 Pro kosztuje 2,499 CNY (około 1500 zł). Wariant Pro można odebrać w kolorze czarnym, białym oraz "deep scalloped", a model klasyczny będzie dostępny w kolorze ciemnozielonym, czarnym i białym. Seria Mi Pad 5 wyposażona jest w 11-calowy wyświetlacz z częstotliwością odświeżania 120 Hz i rozdzielczością 2560 x 1600 pikseli. Ekran ma gęstość pikseli na poziomie 275 PPI i obsługuje anty-niebieskie światło o współczynniku kontrastu 1500:1.

Źródło: Xiaomi

Model Pro posiada podwójny system tylnych kamer (13 MP i 5 MP), podczas gdy Pad 5 posiada pojedynczy system (13 MP). Niezależnie jednak od wybranego wariantu, każdy został zaopatrzony w przednią kamerę 8 MP do selfie. Mi Pad 5 Pro jest napędzany przez chip Qualcomm Snapdragon 870, a klasyczny Mi Pad 5 posiada Snapdragona 860. Oba tablety zostały wyposażone w 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej.

Różnice pomiędzy tymi urządzeniami widać także w pojemności umieszczonych w nich bateriach. Mi Pad 5 Pro posiada baterię o pojemności 8,600 mAh, która wspiera 67 W szybkie ładowanie. Z drugiej strony, Mi Pad 5 posiada baterię o pojemności 8,720 mAh, która oferuje szybkiego ładowania o mocy 33 W. Tablety działają na systemie MIUI for Pad OS.