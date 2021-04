Xiaomi Mi Pad 5 to murowany hit. Kilka wersji w niskiej cenie. Ile zapłacimy

Xiaomi szykuje się do ofensywy. Firma wprowadzi kilka modeli tabletów z rodziny Mi Pad 5. Szykują się niezwykle ciekawe propozycje dla konsumentów chętnych na zakup tabletu.

Tablety w dobie pandemii COVID-19 odzyskały nieco popularności. Konsumenci na całym świecie zainteresowali się nimi, ponieważ to świetne urządzenia do nauki zdalnej oraz przeprowadzania wideokonferencji. Trend ten zauważyło Xiaomi, które po latach powróci do produkcji tabletów z Androidem.

Mi Pad 4

Firma szykuje dla nas kilka nowych modeli z rodziny Mi Pad 5. Przecieki, które pojawiły się na przestrzeni kilku ostatnich dni są niezwykle optymistyczne. W niewielkiej cenie otrzymamy 144 Hz ekrany oraz flagowe procesory, które pozwolą zamienić Mi Pada 5 w przenośną konsolę do gier z Androidem.

Nowe modele mają być bezpośrednią odpowiedzią na świetnie sprzedającego się iPad'a 8 generacji z ekranem o przekątnej 10,2 cala.

Tablety z rodziny Mi Pad 5 dostępne będą z flagowymi układami Qualcomm oraz MediaTek. Do wyboru otrzymamy modele w dwóch rozmiarach.

Dziś dowiedzieliśmy się, że bazowy model otrzyma układ MediaTek Dimensity 1200. Wariant z większym ekranem zasilany będzie przez Snapdragona 870.

Mi Pad 5 może zaoferować ekran o przekątnej 11 cali i rozdzielczości Quad HD+. Będzie to matryca typu IPS LCD ze 144 Hz częstotliwością odświeżania oraz 480 Hz częstotliwością próbkowania dotyku.

Mówi się także o wsparciu dla rysika oraz obecności czytnika linii papilarnych w przycisku zasilania.

Mi Pad 5 otrzyma Androida 11 ze zmodyfikowaną nakładka MIUI 12 dostosowaną do większego ekranu.

Prezentacja urządzenia nastąpi w przeciągu najbliższych tygodni. Spodziewamy się, że cena startowa wynosić będzie około 300 dolarów, co powinno przełożyć się na około 1500 zł w Polsce. Oznacza to, że Mi Pad 5 będzie nowocześniejszy, wydajniejszy i tańszy od bazowego iPada.

Źródło: 91mobiles.com