Xiaomi Mi Play - specyfikacja i ceny

Smartfon Xiaomi zadebiutował w Europie. Cena jest bardzo przystępna, ale jak prezentuje się jego specyfikacja techniczna?

Xiaomi Mi Play - specyfikacja

Xiaomi Mi Play to wyświetlacz 5,84" z jakością obrazu Full HD+ (2280×1080 pikseli) i o proporcjach 19:9. Jest chroniony przez szkło Gorilla Glass 5, a u góry znajduje się notch w kształcie łzy. Smartfona napędza do działania ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P35 (taktowanie wszystkich rdzeni to 2,3 GHz) z układem graficznym IMG PowerVR GE8320. Ma do dyspozycji 4GB RAM. Na dane użytkownika przewidziano 64GB miejsca, ale można to zwiększyć dzięki użyciu kart pamięci microSD. Jest to model DualSIM w wersji hybrydowej. Tylny aparat to dwa obiektywy 12 Mpix f/2.2 + 2 Mpix, natomiast z przodu umieszczono aparat 8 MPix. Smartfon działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android w wersji 8.1 z nakładką MIUI. Zasila go bateria 2900 mAh.

Xiaomi Mi Play - cena

Xiaomi Mi Play zadebiutował w Chinach 3 miesiące temu - w grudniu 2018 roku. W drugiej połowie marca 2019 wkracza na rynki Europejskie, a jak na razie dostępny jest tylko poprzez portal GearBest. Jego cena po 15% zniżce (przyznawana dla pierwszych 4000 zamówień każdego dnia) to 196 euro, czyli ok. 730 zł. Bez zniżki to 199,93 euro, czyli ok. 860 zł. Czy w tej cenie jest wart zakupu? No cóż - nie znalazł się w naszym zestawieniu Najlepsze smartfony w 2019 roku., ale jeśli ktoś nie ma dużych wymagań, może być to warta rozważenia propozycja.