Xiaomi Mi TV 4A i Xiaomi Mi TV 4S debiutują w Europie!

Trzy telewizory: 32, 43 oraz 55". Droższy model to wydatek zaledwie niecałych 2000 zł!

Xiaomi ogłosiło europejski debiut swoich telewizorów: Xiaomi Mi TV 4A i Xiaomi Mi TV 4S. W sprzedaży znajdą się 2 grudnia, a od 25-go listopada można będzie zamawiać je w przedsprzedaży - niestety, póki co tylko w Hiszpanii, gdzie model TV 4A został wyceniony na 179 euro (w przeliczeniu ok. 765 zł), a Xiaomi Mi TV 4S 55" na 449 euro (ok. 1970 zł). Jak prezentuje się ich specyfikacja?

Xiaomi Mi TV 4A to średniak z ekranem 32" i obrazem w jakości HD (1366x768 pikseli, kąt widzenia 178°), korzystające z matrycy VA oraz odświeżaniem obrazu 60 Hz. W obudowie znajdują się dwa głośniczki 5W, obsługujące dźwięk Dolby Audio, a także DTS-HD. Telewizor ma dwa porty USB 2.0 oraz trzy wejścia HDMI, jedno antenowe i jedno Ethernetowe. Za połączenie bezprzewodowe odpowiadają transmiter Bluetooth 4.2 oraz moduł Wi-Fi obsługujący częstotliwości 2.4 GHz i 5 GHz.

Xiaomi Mi TV 4S prezentuje się znacznie ciekawiej - ekran pokazuje obraz 4K HDR (3840x2160 pikseli z odświeżaniem 60 Hz) , obsługuje dual Dolby i DTS, ma 2GB RAM i pamięć wewnętrzną 8GB oraz dwa głośniczki po 10W każdy. Napędza go procesor CA53*4 z układem Mali 470 MP3, ma łącza takie same, jak 4A. Dostępne są dwie wersje rozmiarowe: 43 oraz 55". Obie działają pod kontrolą systemu Android 9.

Czy telewizory te pojawią się w Polsce? Być może dowiemy się tego 14 listopada, kiedy polski oddział Xiaomi ma zaprezentować oficjalnie nowe produkty.