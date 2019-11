Xiaomi Mi TV 5 i Mi TV 5 Pro trafiły do sprzedaży

Xiaomi każdy kojarzy z dobrych smartfonów. Jednak na rynkach chińskim oraz indyjskim producent znany jest także z przystępnych cenowo telewizorów oraz urządzeń inteligentnych. Właśnie wprowadził do sprzedaży dwa kolejne modele, obsługujące rozdzielczość 4K.

Telewizory Mi TV 5 oraz Mi TV 5 Pro dostępne są w wariantach 55", 65" oraz 75". Zwraca uwagę ich smukła budowa i praktycznie niewidoczne ramki - w przypadku modelu Pro 55" grubość wynosi zaledwie 5,9 mm, co stawia go w jednym rzędzie nie tylko z innymi telewizorami, ale nawet smartfonami! Modele 65" i 75" to grubości 6 oraz 9,9 mm. Wspomniane ramki mają zaledwie 1,8 mm grubości. Obie serie używają paneli LED 4K z technologią kropek kwantowych, a Pro ma dodatkowo technologie odpowiedzialne za podrasowanie kolorystyki. Wszystkie modele Pro otrzymały certyfikat HDR10+ i obsługują w 100% paletę kolorów NTSC, a zwykłe - 85% i nie mają certyfikatu. Co ciekawe, Pro obsługują standard 8K, jednak skalują go do 4K i odtwarzają maksymalnie z 24 fps.

Wszystkie telewizory korzystają z autorskiego procesora Xiaomi - Amlogic T972 (12 nm). W Pro umieszczono 4GB RAM i pamięć eMMC o pojemności 64GB, zwykłe TV5 ma 3GB i 32GB pamięci. Obie linie obsługują Dolby Audio oraz bezstratny DTS-HD. Mają także wbudowane cztery mikrofony do obsługi Asystenta Xiaomi i zarządzania ekosystemem. Jeśli będą dostępne poza Indiami, powinien on zostać zastąpiony przez Android TV. A teraz rzecz najważniejsza, czyli ceny. Prezentują się one następująco (w przeliczeniu na złotówki):

Mi TV 55" – ok. 1645 zł

Mi TV 65" – ok. 2200 zł

Mi TV 75" – ok. 4400 zł

Mi TV Pro 55" - ok. 2050 zł

Mi TV Pro 65" - ok. 2800 zł

Mi TV Pro 75" - ok. 5500 zł

Niestety, jak na razie nie wiadomo, czy Xiaomi będzie sprzedawać te modele poza Indiami.