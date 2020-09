Xiaomi Mi TV Master Extreme Edition 8K - oto pierwszy telewizor z 5G

Xiaomi zaprezentowało swój najpotężniejszy telewizor. Co potrafi model kosztujący niespełna 30 tysięcy złotych bez podatków?

Xiaomi zaprezentowało właśnie kolejny cud techniki. Telewizor Master Extreme Edition 8K łączy w sobie najnowsze zdobycze technologiczne oraz niesamowicie wysoką ceną.

Xiaomi Mi TV Master Extreme Edition

Najnowszy sprzęt od Xiaomi posiada panel Mini LED o przekątnej 82 cali. Jest to matryca podświetlana diodami z prawdziwym 10 bitowym panelem o 120 Hz częstotliwości odświeżania. Całość jest skłonna do wyświetlania aż 1,07 miliarda kolorów. Nie mogło zabraknąć HDR10, Dolby Vision oraz HLG. Producent reklamuje Mater Extreme Edition 8K jako telewizor o jasności maksymalnej 2000 nitów z kontrastem 4000000:1. Pokrycie palety barw DCI-P3 wynosi 98%.

Tak zaawansowanym panelem Mini LED zarządza procesor Novatek 72685 z dwoma rdzeniami Cortex A75, dwoma rdzeniami Cortex A53 oraz układem GPU Mali-G51 MP4. Gracze raczej nie będą zadowoleni z najnowszego telewizora, ponieważ Xiaomi nie deklaruje zgodności z FreeSync ani G-Sync.

Co ciekawe Xiaomi Mi TV Master Extreme Edition 8K to pierwszy na świecie telewizor z wbudowanym modemem sieci 5G. Na pokładzie znajdziemy również głośniki Sound Dynamic Wing z automatycznym wysięgnikiem. Producent deklaruje, że zestaw oferuje jakość porównywalną do zewnętrznych głośników o mocy 20 W x2.

Mi TV Master Extreme Edition 8K poza obecnością paneli Mini LED oraz modemu sieci 5G jest również jednym z pierwszych telewizorów z obsługą rozdzielczości 8K.

Nie wspomnieliśmy jeszcze o cenie. Wynosi ona niespełna 30 tysięcy złotych netto. Obecnie nie wiadomo, kiedy telewizor pojawi się w sprzedaży.

Źródło: videocardz.com