Xiaomi Mi Watch oficjalnie - Apple Watch dla wszystkich?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Xiaomi zaprezentowało dzisiaj swój pierwszy smartwatch, który niektórzy będą mogli traktować jako alternatywę dla Apple Watch.

Xiaomi nie po raz pierwszy inspiruje się przy tworzeniu swoich urządzeń ofertą Apple. Mi Watch pod względem designu jest bliźniaczo podobny do smart zegarków amerykańskiego producenta, na całe szczęście to nie jedyne podobieństwo i również funkcjonalność zegarka od Xiaomi nie rozczarowuje, ale po kolei.

Xiaomi Mi Watch posiada kopertę o średnicy 44mm, na której znajduje się kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 1,78-cala. Tył urządzenia jest ceramiczny, z prawej strony koperty umieszczono pojedynczy przycisk oraz koronkę, które pomogą nam w obsłudze urządzenia. Z lewej strony natomiast, znajduje się głośniczek oraz mikrofon. Nie ma przypadku w tym, że Xiaomi reklamuje Mi Watch hasłem - "mały telefon na twoim nadgarstku". Smartwatch dzięki wsparciu dla funkcji eSIM, pozwoli nam wykonywać i odbierać połączenia całkowicie niezależnie od smartfonu. Zegarek do łączności wykorzystuje także Bluetooth oraz NFC.

Na pokładzie Xiaomi Mi Watch znajdziemy również: procesor Snapdragon Wear 3100 4G, 1 GB RAM, 8GB pamięci wewnętrznej oraz baterię o pojemności 570 mAh, która powinna nam wystarczyć na 36 godzin ciągłej pracy ze stałym wykorzystaniem sieci 4G. W smartwatchu nie zabraknie również standardowych funkcji służących do śledzenia naszej aktywności, jak np. monitora pracy serca, co ważne wodoszczelna konstrukcja pozwoli również na pomiary dotyczące pływania. Chiński producent chwali się, że jego zegarek jest w pełni kompatybilny z Firstbeat, co pozwoli użytkownikom na szczegółowy wgląd w mierzone dane.

Ciekawe wygląd również sprawa systemu operacyjnego. Głośno zapowiadany MIUI Watch, to tak naprawdę pierwsza w historii nakładka na system Google przeznaczony dla urządzeń mobilnych - WearOS. Już na start MIUI Watch zaoferuje nam ponad 40 aplikacji, a kolejne mają być regularnie dodawane.

Xiaomi Mi Watch w pierwszej kolejności zadebiutuje w Chinach i nastąpi to już 11 listopada. Zegarek wyceniono na 1299 juanów (~ 715 zł).