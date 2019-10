Xiaomi Mi Watch - poznaliśmy kolejne szczegóły na temat smartwatcha, będą wymienne paski

Włodarze Xiaomi regularnie publikują kolejne informacje na temat nadchodzącego smartwatcha - Mi Watch. Dzisiaj poznaliśmy m.in. szczegóły dotyczące konstrukcji zegarka.

Pierwszy smartwatch od Xiaomi nie kryje już przed nami niemal żadnych tajemnic. Zdążyliśmy już poznać jego kluczowe elementy specyfikacji, dodatkowe możliwości, a nawet system operacyjny. Teraz możemy się przyjrzeć jak urządzenie prezentować się będzie w różnych kolorach.

Wiceprezydent Xiaomi - Heng Qu, ujawnił kolejne szczegóły na temat urządzenia. W pierwszej kolejności pochwalił się on dostępnymi wariantami kolorystycznymi urządzenia. W dniu premiery, Mi Watch ma być dostępny w czterech kolorach: białym, niebieskim, szarym i czarnym. W identycznych kolorach zadebiutują dodatkowe, wymienne paski, które zostały wykonane z wysokiej jakości gumy fluorowej. Każdy z nich będzie antyalergiczny i odporny na pot.

Heng Qu potwierdził również, że Mi Watch będzie dostarczany z inteligentnym asystentem XiaoAI (znanym choćby z serii smartwatchy - Amazfit). Co ciekawe, zegarek Xiaomi zaoferuje nam trzy metody aktywacji asystenta XiaoAI. Możliwe będzie uruchomienia go za pomocą długiego przyciśnięcia koronki, dotykowego ekranu bądź aktywacji głosowej.

Z wcześniej ujawnionych informacji wiemy, że Xiaomi Mi Watch napędzany będzie przez procesor Snapdragon Wear 3100. Zegarek otrzyma również: GPS, NFC, Wi-Fi oraz Bluetooth, co więcej, za pomocą wbudowanego głośnika i karty eSIM możliwe będzie prowadzenie rozmów bez potrzeby sięgania po smartfon. Smartwatch działać będzie pod kontrolą autorskiego systemu - MIUI for Watch, który jak łatwo się domyślić bazuje na znanej i popularnej nakładce systemowej na Androida. Co ważne, MIUI for Watch posiadać będzie własny sklep z aplikacjami, które będziemy mogli pobrać na zegarek.

źródło: gizmochina.com