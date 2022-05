Xiaomi Pad 6 nas zaskoczy? Cztery wersje na każdą kieszeń

Dzięki bazie danych certyfikacji EEC dowiedzieliśmy się, że popularny tablet Xiaomi w następnej odsłonie może doczekać się rozszerzenia linii o inne modele.

W zeszłym roku Xiaomi, z dużym sukcesem, powróciło na rynek tabletów. Xiaomi Pad 5 stał się dużym sprzedażowym hitem, a recenzje (w tym nasza) znalazły w nim naprawdę wiele pozytywów. Wygląda na to, że chiński gigant chce pójść za ciosem i spróbować swoich sił również w innych półkach cenowych.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

Xiaomi Pad 5 zadebiutował jako silny przedstawiciel średniej półki cenowej: za 1699 zł dostawaliśmy tablet z mocnym Snapdragonem 870, ekranem LCD 120 HZ i świetną jakością wykonania. Jednak według przecieków z bazy danych EEC, w tym roku sytuacja może się trochę skomplikować, ponieważ Xiaomi ma zamiar zaprezentować aż cztery różne tablety.

Zobacz również:

W bazie danych pojawiły się one jako oznaczenia modelowe L81, L81A, L82 i L83. Mają to by, kolejno: Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6 Pro, Xiaomi Pad 6 Pro 5G oraz Redmi Pad. Widzimy więc, że firma ma zamiar spróbować wejść również na rynek budżetowych tabletów (dzięki serii Redmi), oraz na wyższą półkę cenową (tutaj królował będzie Pad 6 Pro 5G).

Co ciekawe, według wielu informacji Xiaomi ma też stworzyć swoje nowe tablety w dwóch wariantach - z procesorami Snapdragon oraz z procesorami MediaTek. Według pierwszych przecieków topowy model Xiaomi Pad 6 Pro 5G ma się pojawić na rynku w wersjach z SoC Snapdragon 8 Gen 1, ale także będzie mógł być wyposażony w Mediatek Dimensity 9000, czyli flagowy produkt MediaTek. Taki zabieg ma dać konsumentom większy wybór - procesory Qualcomm Snapradgon znane są ze swojej wydajności, ale MediaTek oferuje dłuższy czas pracy an baterii.

Docierają do nas również słuchy o innych szczegółach flagowego modelu tabletu Xiaomi. Jak twierdzą niektóre źródła, ma on obsługiwać ładowanie o mocy aż 120 W, co pozwoli na naładowanie ogromnej baterii (około 9000 mAh) w mniej niż pół godziny. Ponadto, tablet ma też wyróżniać się pięknym ekranem LTPO (typ OLED) o częstotliwości odświeżania 144 Hz. Oznacza to, że będzie one nie tylko niezwykle płynny, ale też reprodukcja kolorów i jasność powinny stać na najwyższym poziomie.