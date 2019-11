Xiaomi Redmi 4X z aktualizacją do MIUI 11 już w Polsce

Chiński producent postanowił zaktualizować starego budżetowca do MIUI 11.

Xiaomi nie przestaje zaskakiwać. Chiński gigant na dobre zawładną średnią i niską półką cenową. Za tym osiągnięciem stoi oferowanie świetnie wyposażonych urządzeń w bardzo konkurencyjnych cenach. Całość uzupełnia rozbudowana i funkcjonalna nakładka MIUI. Jeszcze kilka lat temu większość polskich internautów nie znała firmy Xiaomi, a nawet, jeżeli kojarzyła tę nazwę to urządzenia tego producenta traktowane były raczej jako ciekawostka.

Dzięki oferowaniu wielu modeli i częstemu wprowadzaniu nowych urządzeń na rynek Xiaomi pomimo początkowej nieufności zdobyło serca Europejczyków, a Polacy bardzo chętnie decydują się na zakup urządzeń z logo Mi na obudowie.

Xiaomi Redmi 4X to jedno z pierwszych urządzeń, które stało się hitem sprzedażowym w naszym kraju. Redmi 4X to klasyczny budżetowiec z początku 2017 roku. Urządzenie zostało wyposażone w 5 calowy ekran HD o proporcjach 16:9 z dużymi ramkami, fizyczne przyciski nawigacyjne, średnio półkowy procesor Qualcomm Snapdragon 435, 2 GB/3 GB pamięci operacyjnej i 16 GB/32 GB wbudowanej pamięci masowej. Smartfon na pokładzie posiadał sporą baterię o pojemności 4000 mAh z szybkim ładowaniem, microUSB, gniazdo słuchawkowe, port podczerwieni, DualSIM oraz czytnik kart pamięci MicroSD. Na pleckach umieszczono też czytnik linii papilarnych, co w tamtych czasach nie było jeszcze oczywiste. Urządzenie pracowało pod kontrolą MIUI 8 opartym na Androidzie 6.0 Marschmallow. Z czasem pojawiła się aktualizacja do MIUI 9 z Androidem 7.1.2 oraz MIUI 10.

Wydawało się, że Xiaomi Redmi 4X osiągnęło już status EOL (End Of Life). Informacje te pojawiły się nawet na stronie MIUI.eu, która przez pewien czas informowała, że wsparcie dla urządzenia zostało zakończone. W momencie przekazania tej informacji smartfon pracował pod kontrolą MIUI 10.3.2 opartego na Androidzie 7.1.2 z poprawkami zabezpieczeń z października 2018 roku.

Kilka dni temu w sieci pojawiły się informacje o otwarciu beta testów MIUI 11 dla Redmi 4X na terenie Chin, a dziś około południa nasz redakcyjny Redmi 4X (3 GB/32 GB) z polskiej dystrybucji poinformował nas o dostępności aktualizacji. Jesteśmy pod wrażeniem, że Xiaomi zaktualizowało tak stare urządzenie, ale musimy nieco ostudzić entuzjazm części użytkowników. MIUI 11 wprowadza co prawda nowe funkcje, ale podstawą nadal jest Android 7.1.2 Nougat z przestarzałymi poprawkami sprzed roku.

Paczka waży 483 MB. Proces aktualizacji w naszym przypadku trwał długo. Całość zajęła około 30 minut, ale trzeba pamiętać, że mówimy o dosyć leciwym już budżetowym smartfonie, który nie posiada wydajnych podzespołów. Aktualizacja skupia się głównie na przebudowie interfejsu, co jest widoczne od razu po uruchomieniu. Aktualizacja do MIUI 11 zmienia domyślną tapetę na ekranie blokady i ekranie domowym.

Nasz redakcyjny egzemplarz po aktualizacji zwolnił, ale nie jest to nic nadzwyczajnego. Smartfon musi przetworzyć w tle aktualizację systemu i po kilku-kilkunastu godzinach wszystko powinno wrócić do normy.