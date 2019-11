Xiaomi Redmi 8 i Redmi 8a już z aktualizacją do MIUI 11

Chiński gigant nie zwalnia. Po szybkiej aktualizacji droższych modeli MIUI 11 otrzymują najtańsze tegoroczne smartfony Redmi.

Redmi 8 i Redmi 8a to najnowsze modele z najtańszej serii Redmi, która od początku 2019 roku stała się submarką Xiaomi. Urządzenia te trafiły do sprzedaży w naszym kraju zaledwie kilka dni temu i ledwie nieco ponad pół roku po prezentacji modeli Redmi 7. Oba smartfony jak łatwo się domyśleć do najładniejszych i najwydajniejszych nie należą. Urządzenia wyposażono w ekran o przekątnej 6,22 cala i rozdzielczości HD+, a za wydajność odpowiada ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 439. Dużą zaletą jest akumulator o pojemności 5000 mAH z wsparciem dla szybkiego 18 W ładowania przewodowego i obecność portu USB Typu C. To pierwsze tak tanie urządzenia, które otrzymały technologie znane z flagowych modeli. Oba telefony wycenione zostały na mniej niż 600 zł.

Xiaomi informowało, że Redmi 8 i Redmi 8a otrzymają aktualizację do MIUI 11 Global Stable od 13 listopada na terytorium Indii. Co ciekawe pierwsze urządzenia zaczęły już wyświetlać monit o dostępności aktualizacji. Najnowsze oprogramowanie posiada numer wersji 11.0.1.0.PCPINXM. Wersja dla modelu Redmi 8 waży 600 MB, a dla modelu Redmi 8a 544 MB.

Aktualizacja do MIUI 11 dla modeli Redmi 8 i Redmi 8a nadal oparta jest na Androidzie w wersji 9.0 Pie zamiast najnowszego Androida 10. Poprawki zabezpieczeń datowane są na październik 2019 roku. Pomimo tego niewielkiego rozczarowania, na które byliśmy przygotowani najnowsze oprogramowanie wprowadza na najtańsze urządzenia zupełnie nowy interfejs użytkownika z ogólnodostępnym trybem ciemnym, nowymi naturalnymi dźwiękami i funkcją szybkiej odpowiedzi.

Zdecydowanie należy pochwalić Xiaomi za tempo udostępniania aktualizacji. Trzeba zaznaczyć w tym miejscu, że chiński producent bardzo mocno modyfikuje system operacyjny Android swoją nakładką MIUI, która wprowadza mnóstwo funkcji. U Xiaomi urządzenia mogą pracować pod kontrolą nakładki MIUI 11, która wygląda i działa tak samo, ale zbudowana jest w oparciu o inną wersję systemu operacyjnego Android. Dzięki temu działaniu nawet starsze urządzenie mogą cieszyć się nowymi funkcjami.

