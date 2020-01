Xiaomi Redmi 8A z systemem Android 10 na Geekbench

Xiaomi Redmi 8A weszło na rynek z systemem Android 9.0 Pie oraz nakładką MIUI 10. Choć nie ma oficjalnych planów aktualizacji do Androida 10, taki właśnie model wypatrzono w Geekbench. Czy Xiaomi coś planuje?

Xiaomi Redmi 8A oraz Xiaomi Redmi 8 otrzymały aktualizację nakładki do MUIU 11 w listopadzie ubiegłego roku. Jest ona oparta o Androida 9.0. Na liście smartfonów, dla których Xiaomi przygotowało aktualizację do wersji "10" systemu, znajdują się modele z rodziny Mi. Być może producent poinformuje wkrótce o dodaniu do niej wybranych modeli Redmi (zapewne najnowszych), ponieważ do bazy Geekbench trafił niedawno Redmi 8A działający z systemem Android 10. Wyniki? 864 punktów w teście jednego rdzenia oraz 3669 przy wielu. Testowany model używał 4GB RAM.

Jak na razie Xiaomi milczy na ten temat, jednak pokazany wynik daje nadzieję, że posiadacze tańszych telefonów producenta będą mogli wkrótce cieszyć się najnowszym systemem Android. Dlaczego wkrótce, skoro np. LG każe czekać użytkownikom swoich telefonów nawet trzy kwartały od momentu ogłoszenia planu aktualizacji? Powód jest prosty - w drugiej połowie 2019 roku Xiaomi pokazało, że aktualizacje wprowadza bardzo szybko. Ale czy Android 10 w ogóle pojawi się na Redmi 8A? Tego zapewne dowiemy się w ciągu kilku kolejnych tygodni.