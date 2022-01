Xiaomi Redmi K50 lepsze od iPhone'a? Pod względem silnika, tak.

Już w przyszłym miesiącu ma odbyć się premiera nowych smartfonów linii Redmi K50. W związku z tym w internecie co i raz pojawia się trochę szczegółów dotyczących urządzeń i tym razem wspomniano o nowym silniku dotykowym Cyber Engine.

Na chińskim odpowiedniku Twittera, Sina Weibo, pojawiają się liczne przecieki dotyczące nowych modeli smartfonów Xiaomi Redmi K50. Wygląda na to, że według najnowszych plotek linia urządzeń będzie wyposażona w porządny silnik dotykowy.

Dziś producent silnika dotykowego, CyberEngine, pochwalił się co rozumie jako "najlepszy silnik dotykowy" . Okazuje się, że jest on jednym z największych w branży, mierzącym 560 mm2. Ponadto obejmuje działaniem zakres częstotliwości od 50 Hz do 500 Hz. Jest to nie tylko bezkonkurencyjny model w segmencie Andoidów, ale także iPhonów, których częstotliwość działania silników wynosi "zaledwie" 130 Hz.

Według danych udostępnionych przez producenta wiadomo, że silnik będzie prawdopodobnie 3 razy mocniejszy niż powszechnie stosowane modele. Jest to możliwe dzięki temu, że sam CyberEngine został zaprojektowany dla produktów takich jak pady do gier oraz urządzenia Metaverse, które wymagają doskonałej pracy. Co ważne, posty na Weibo wspominają ogólnie o całej serii Redmi K50 bez podawania konkretnych modeli. Wydaje nam się jednak, że silnik ten pojawi się w opcji Gaming Edition oraz prawdopodobnie wersji Pro.

Źródło: GSM Arena