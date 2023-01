Xiaomi Redmi Note 12 - data premiery w Polsce, cena, specyfikacja techniczna [20.01.2023]

Seria Redmi Note to jedne z najbardziej popularnych telefonów od Xiaomi, które świetnie łączą w sobie mocne podzespoły i niezłe ceny. W tym artykule podsumowujemy wszystkie informacje o tej popularnej serii.

Spis treści

Seria Redmi Note 12 została już w całości zaprezentowana w Chinach, większość jej przedstawicieli trafiła także niedawno na rynek w Indiach. Oznacza to tylko jedno - europejska premiera tych modeli zbliża się już wielkimi krokami. Przedstawiamy wszystkie informacje o tych telefonach chińskiego giganta, które z pewnością już niedługo zagoszczą w kieszeniach czy torebkach wielu z nas.

Seria Redmi Note od lat łączy w sobie jedne z najbardziej pożądanych cech telefonów - dobrą cenę, porządną specyfikację oraz duży, wyrazisty ekran, idealny do przeglądania różnego rodzaju treści. Między innymi dlatego seria ta jest tak popularna na całym świecie, gdzie jej różne warianty podbijają rynki od tych rozwijających się, do już rozwiniętych. Ciężko dyskutować z faktem, że Xiaomi od lat tworzy w tej serii prawdziwe perełki.

W tym roku nie jest inaczej a producent postanowił mocno urozmaicić całą serię, wypuszczając na rynek aż 6 wariantów Redmi Note 12. Sprawdzimy wiec, czym się charakteryzują te telefony oraz kiedy możemy spodziewać się wejścia najnowszych modeli na nasz rodzimy rynek.

Redmi Note 12 - data premiery w Polsce

Prezentacja smartfonów Redmi Note 12 odbyła się już jakiś czas temu - 27 października 2022 roku. Sprzedaż z kolei rozpoczęła się kilka dni później, 31 października. Jednakże obie te daty dotyczyły jedynie Chin.

Wejście tej serii na rynek globalny miało odbyć się dopiero w 2023 roku. Xiaomi dotrzymało słowa i 5 stycznia pięć wariantów Redmi Note 12 można było kupić także w Indiach. Oznacza to, że już niedługo te smartfony zawitają także na inne rynki - w tym europejski.

Niestety w tym momencie nie jesteśmy jeszcze pewni, kiedy będziemy mogli kupić najnowsze Redmi Note u nas w kraju. Spodziewamy się jednak, że może to nastąpić szybciej, niż prezentacja jego poprzednika. Seria Redmi Note 11 weszła do nas na rynek 22.02.2022, jesteśmy wiec przekonani, że Note 12 znajdzie się na sklepowych półkach najpóźniej w drugiej połowie lutego 2023.

Nies jesteśmy jeszcze pewni, czy w tym samym czasie na półki sklepowe trafią wszystkie warianty telefonu - ani czy każdy z nich w ogóle bedzie dostępny w sprzedaży w Europie. Szczególnie mając na uwadze nowe warianty, które pojawiają sięw przeciekach - takie jak Redmi Note 12 Turbo - katalog wariantów tej serii jest bardzo szeroki i zróżnicowany.

Redmi Note 12 - cena

Tak jak wspominaliśmy, aż pięć wersji Redmi Note 12 jest już dostępnych na dwóch rynkach - w Chinach oraz Indiach. Dzięki temu znamy także ceny każdego z tych modeli, według których możemy spekulować na temat kosztu zakupu najnowszych telefonów Redmi u nas w kraju.

Redmi Note 12 : ¥1,199 (około 771 zł )

: ¥1,199 (około ) Redmi Note 12 Pro : ¥1,699 (około 1094 zł )

: ¥1,699 (około ) Redmi Note 12 Pro+ : ¥2,199 (około 1415 zł )

: ¥2,199 (około ) Redmi Note 12 Explorer Edition : ¥2,399 (około 1544 zł )

: ¥2,399 (około ) Redmi Note 12 Speed Edition: ¥1,699 (około 1094 zł)

Oczywiście trzeba pamiętać, że te ceny będą u nas jednak wyższe, niż zwykłe przeliczenie juanów na złotówki, gdyż dochodzą do nich cła oraz dodatkowe podatki. Wygląda jednak na to, że Xiaomi nie podniosło drastycznie cen swoich niezwykle popularnych telefonów, nawet pomimo inflacji czy problemów z produkcją w Chinach. Oczywiście musimy jeszcze poczekać na oficjalne ceny, zanosi się jednak na kolejny rok naprawdę dobrego stosunku jakości do ceny w przypadku serii Redmi Note 12.

Specyfikacja Redmi Note 12

Jak wspominaliśmy, Xiaomi dotychczas zaprezentowało aż pięć modeli z serii Redmi Note 12. Spójrzmy na to, co każdy z nich ma do zaoferowania.

Redmi Note 12

Redmi Note 12 jest podstawowym przedstawicielem serii, który mimo wszystko trudno nazwać słabym. Już w tym modelu dostaniemy ekran, który zagości w każdym przedstawicielu tej serii - 6,67" OLED z odświeżaniem 120 Hz i rozdzielczością FullHD.

Fot. Xiaomi

Tak dobry ekran, wraz ze wsparciem Dolby Vision i HDR10+, byłby wystarczający, aby sprzedać smartfon w tak niskiej cenie, jednak Xiaomi zdobyło się na jeszcze kilka niespodzianek. Podstawowy Note dostanie też baterię 5000 mAh, ładowanie 33 W i główną kamerę 48 MP. Całość napędza nowy Snapdragon 4 Gen 1 oraz 4/6/8 GB RAMu, znalazło się też miejsce dla 128/256 GB pamięci wewnętrznej oraz gniazda słuchawkowego.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

4/6/8GB RAM

128/256GB pamięci

6.67" 120Hz OLED

bateria 5000mAh

33W ładowanie przewodowe

Aparaty:

48MP główna

8MP szerokokątna

2MP czujnik głębi

13Mp selfie

5G

Wi-Fi 6

3.5mm gniazdo słuchawkowe

IP53

Android 12 z MIUI 13

Redmi Note 12 Pro

Kolejnym z serii Redmi Note jest pierwszy wariant Pro, który przynosi sporo zmian i ulepszeń.

Fot. Xiaomi

Po pierwsze, każdy z modeli Pro jest napędzany przez zdecydowanie szybszy czip MediaTek Dimensity 1080. W tym przypadku współpracuje on z 6/8/12 GB RAMu i daje nam do dyspozycji 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej.

Poza tym wielkość baterii pozostaje niezmieniona, jednak zdecydowanie szybsze będzie jej ładowanie - obsługuje ładowarki do 67 W. Warto też zwrócić uwagę na ulepszony aparat główny, który korzysta z 50 MP sensora Sony IMX766. Poza tym mamy też aparat szerokokątny i macro, a także lepszą kamerkę do zdjęć selfie o rozdzielczości 16 MP.

MediaTek Dimensity 1080

6/8/12GB RAM

128/256GB pamięci

6.67" 120Hz OLED

Bateria 5000mAh

67W ładowanie przewodowe

Aparaty:

50MP, f/1.9 aparat główny z OIS

8MP szerokokątny

2MP macro

16MP selfie

5G

Wi-Fi 6

3.5mm gniazdo słuchawkowe

IP53

Android 12 z MIUI 13

Redmi Note 12 Pro+

Kiedy pójdziemy jeszcze o krok wyżej, do wariantu Redmi Note 12 Pro+, naszym oczom ukaże się naprawdę imponujący średniak w budżetowej cenie.

Tutaj warianty pamięci RAM to 8 lub 12 GB, które są połączone z 256 GB pamięci wewnętrznej. Bateria i procesor pozostają te same, co w niższym modelu, różnicą jest jednak moc ładowania - dochodzi ona już do 120 W.

Jednak największym wyróżnikiem tego modelu będzie główna kamera, o której pisaliśmy już tutaj. Redmi Note 12 Pro+ został wyposażony w matrycę Samsung ISOCELL HPX o rozdzielczości 200 MP i przesłonie f/1,65. Dzięki takiej specyfikacji, może to być absolutna fotograficzna bestia - szczególnie w tej cenie. Aparat będzie się wyróżniał możliwością łączenia aż 16 pikseli w jeden, co zapewni świetne zdjęcia w nawet najsłabszym świetle.

MediaTek Dimensity 1080

8/12GB RAM

256GB pamięci

6.67" 120Hz OLED

Bateria 5000mAh

120W przewodowe ładowanie

Aparaty:

200MP, f/1.65 aparat główny z OIS

8MP szerokokątny

2MP macro

16MP selfie

5G

Wi-Fi 6

3.5mm gniazdo słuchawkowe

IP53

Android 12 z MIUI 13

Redmi Note 12 Explorer Edition

Redmi Note 12 Explorer Edition to najwyższy model całej serii. Znajdziemy w nim wszystkie najlepsze cechy poprzednika - imponującą kamerę, świetny procesor i ciekawy design z jednym kluczowym rozróżnieniem.

Bateria w Explorer Edition została zmniejszona do 4300 mAh. Może się to wydawać niezbyt intuicyjne, aby wyższy model miał mniejsze ogniwo, ale dzięki temu zabiegowi Xiaomi udało się umieścić w tym telefonie możliwość ładowania z mocą dochodzącą do 210 W! W tej chwili jest to najszybciej ładujący się smartfon na świecie. Naładowanie go w całości powinno zając mniej niż 10 minut.

MediaTek Dimensity 1080

8GB RAM

256GB pamięci

6.67" 120Hz OLED

Bateria 4300mAh

210W ładowanie przewodowe

Aparaty:

200MP, f/1.65 aparat główny z OIS

8MP szerokokątny

2MP macro

16MP selfie

5G

Wi-Fi 6

3.5mm gniazdo słuchawkowe

IP53

Android 12 z MIUI 13

Redmi Note 12 Speed Edition

Ostatni z aktualnie dostępnych modeli Redmi Note 12 to tzw. Speed Edition. Nazwa wskazuje, że miałby on ładować się najszybciej, jednak ten zaszczyt przypada zdecydowanie dla droższego Explorer Edition. Jednak ten wariant charakteryzuje się, jako jedyny, procesorem Snapdragon 778G, który powinien bardzo dobrze spisywać się w grach mobilnych. Poza tym do naszej dyspozycji dostajemy jeszcze aparat 108 MP - niestety w tym przypadku bez OIS.

Qualcomm Snapdragon 778G

6/8/12GB RAM

128/256GB pamięci

6.67" 120Hz OLED

Bateria 5000mAh

67W przewodowe ładowanie

Aparaty:

108MP, f/1.9 aparat główny

8MP szerokokątny

2MP macro

16MP selfie

5G

Wi-Fi 6

3.5mm gniazdo słuchawkowe

IP53

Android 13 z MIUI 14

Redmi Note 12 Turbo

Ostatnimi czasy pojawiły się nowe przecieki, które sugerują rychłe wejście na rynek jeszcze jednego wariantu Redmi Note 12 - modelu Turbo. Jeśli chodzi o samą prędkość, ma to być najszybsza możliwa wersja dzięki zupełnie nowemu Snapdragonowi 7 Gen 2. Telefon zostanie też wyposażony w większą od reszty paczki baterię. Pojemność ogniwa w jego przypadku wyniesie 5500 mAh, czyli aż 500 mAh więcej niż pozostałe modele. Niestety na tę chwilę nie znamy jeszcze ceny tego wariantu - mozemy się jednak spodziewać, że będzie ona ustalona w okolicach tej zaproponowanej za Explorer Edition.

Snapdragon 7 Gen 2

6/8/12GB RAM

128/256GB pamięci

6.67" 120Hz OLED

Bateria 5500mAh

67W ładowanie przewodowe

Aparaty:

50MP, f/1.9 aparat główny z OIS

8MP szerokokątny

2MP macro

16MP selfie

5G

Wi-Fi 6

3.5mm gniazdo słuchawkowe

IP53

Android 13 z MIUI 14

Kiedy tylko dowiemy się czegoś wiecej o Polskiej dostępności tych telefonów - a moze nawet o kolejnych modelach z serii - będziemy aktualizować ten artykuł. Jednak już teraz zapraszamy do zapoznania się z naszym zestawieniem najlepszych telefonów do 1500 zł albo sprawdzeniem, dlaczego Xiaomi zmieniło moje podejście do chińskich smartfonów.