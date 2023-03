Xiaomi Redmi Note 12 - data premiery w Polsce, cena, specyfikacja techniczna [24.03.2023]

Seria Redmi Note to jedne z najbardziej popularnych telefonów od Xiaomi, które świetnie łączą w sobie mocne podzespoły i niezłe ceny. W tym artykule podsumowujemy wszystkie informacje o tej popularnej serii.

Spis treści

Seria Redmi Note 12 została już w całości zaprezentowana w Chinach, większość jej przedstawicieli trafiła także niedawno na rynek w Indiach. Oznacza to tylko jedno - europejska premiera tych modeli zbliża się już wielkimi krokami. Przedstawiamy wszystkie informacje o tych telefonach chińskiego giganta, które z pewnością już niedługo zagoszczą w kieszeniach czy torebkach wielu z nas.

Seria Redmi Note od lat łączy w sobie jedne z najbardziej pożądanych cech telefonów - dobrą cenę, porządną specyfikację oraz duży, wyrazisty ekran, idealny do przeglądania różnego rodzaju treści. Między innymi dlatego seria ta jest tak popularna na całym świecie, gdzie jej różne warianty podbijają rynki od tych rozwijających się, do już rozwiniętych. Ciężko dyskutować z faktem, że Xiaomi od lat tworzy w tej serii prawdziwe perełki.

W tym roku nie jest inaczej a producent postanowił mocno urozmaicić całą serię, wypuszczając na rynek aż 6 wariantów Redmi Note 12. Sprawdzimy wiec, czym się charakteryzują te telefony oraz kiedy możemy spodziewać się wejścia najnowszych modeli na nasz rodzimy rynek.

Aktualizacja 24.03.2023 - Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro i Redmi Note 12 Pro+ zadebiutują w Polsce już 30 marca

Już niedługo będziemy mogli oficjalnie kupić przedstawicieli najnowszej serii Redmi Note 12 w polskich sklepach. Co prawda telefony te zadebiutowały już jakiś czas temu na swoim rodzimym rynku w Chinach, jednak dopiero teraz Xiaomi zapowiedziało ich wprowadzenie na rynki europejskie.

W oficjalnym sklepie internetowym mi-home.pl pojawiła się informacja nie tylko o dacie Polskiej premiery, ale także specyfikacja wszystkich modeli, które dostępne będą w Polsce. Okazuje się, że nie wszystkie warianty Redmi Note 12 wejdą do nas do kraju, ale te najpopularniejsze oczywiście będziemy mogli kupić. Co ciekawsze, niektóre z pozostałych też powinny znaleźć się u nas w sprzedaży, jednak pod zmienionymi nazwami - o tym więcej piszemy tutaj.

Nowe telefony na stronie producenta możemy zobaczyć już teraz, ale ich zakup będzie możliwy dopiero 30 marca. W tym artykule przyjrzeliśmy się specyfikacji każdego z wchodzących do Polski telefonów - warto tam zajrzeć i zastanowić się, która wersja będzie najlepsza do naszych potrzeb.

Aktualizacja 23.03.2023 - Znamy oficjalną datę premiery Redmi Note 12 Turbo

Po długim oczekiwaniu znamy już datę premiery kolejnego przedstawiciela z serii Redmi Note 12 - wersji Turbo. Popularna marka ogłosiła, że ma on wejść do sprzedaży na swoim rodzimym, chińskim rynku już za kilka dni - 28 marca. Jednak tak jak wspominaliśmy, nie oznacza to jeszcze rychłego wejścia telefonu do nas na rynek, gdyż w Polsce ma on pojawić się jako produkt zupełnie innej podmarki Xioami - Poco.

Fot: XiaomiFirmwareUpdater

Jak pokazują przecieki z oprogramowania Xiaomi, nadchodzący telefon będzie się u nas nazywał Poco F5 i powinien wejść na nasz rynek w przeciągu kilku najbliższych miesięcy. Pogłoski mówią o kwietniowym debiucie w Indiach, możemy się wiec spodziewać, że powinien on trafić do nas również w podobnym przedziale czasowym.

Aktualizacja 17.03.2023 - Redmi Note 12 Turbo wejdzie na rynek z zupełnie nowym, piekielnie mocnym procesorem.

Według najnowszych informacji zaprezentowanych na Twitterze przez Mukula Sharma, najmocniejszy przedstawiciel serii Redmi Note 12 zostanie wyposażony w nowiutki procesor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2. Dzięki temu ma to być smartfon, który w cenie ze średniej półki ma mieć osiągi podobne do przedstawicieli flagowych telefonów.

Redmi Note 12 Turbo to be powered by the Snapdragon 7+ Gen 2 processor.#Xiaomi #Redmi #RedmiNote12Turbo pic.twitter.com/DaQt5j5rI9 — Mukul Sharma (@stufflistings) March 17, 2023

Sam Snapdragon 7+ Gen 2 to nowiutki procesor zaprezentowany przez Qualcomm, który ma średnią półkę procesorów od firmy wprowadzić na nowy poziom. Według pierwszych danych zaprezentowanych przez producenta może się on pochwalić aż o 50% szybszą kartą graficzną od poprzednika, ale też dużym wzmocnieniem mocy obliczeniowej procesora.

Aktualizacja 09.03.2023 - Europejskie ceny Redmi Note 12 Pro i Pro+ wyciekły z kilku sklepów

Po premierze serii Xiaomi 13, wraz z tańszym wariantem Xiaomi 13 Lite, kolejną dużą premierą od Xiaomi będzie wejście na rynek serii Redmi Note 12. Wygląda na to, że to wydarzenie odbędzie się już na dniach, gdyż niektóre z nadchodzących telefonów już teraz pojawiły się na różnego rodzaju stronach internetowych dużych sprzedawców. Dzięki temu wiemy, jakich cen tych telefonów powinniśmy się spodziewać i nie jest dobrze.

Jeśli chodzi o Redmi Note 12 Pro +, ten telefon pojawił się już w dwóch miejscach - zarówno na holenderskim Amazonie, jak i na stronie niemieckiego Saturna. W obu miejscach cena telefonów została ustalona na 499 Euro, co przekłada się na około 2400 zł.

Showed up on amazon netherlands too last week pic.twitter.com/AbhjW28pYh — João Lúcio (@joao_lucho) March 8, 2023

Kolejnym telefonem, którego ceny pojawiły się na oficjalnych stronach sprzedażowych, jest też niższy model tej serii - Redmi Note 12 Pro. W tym przypadku mogliśmy zobaczyć dwa warianty telefonu z pamięcią wewnętrzną 128 GB oraz 256 GB. Oba te warianty zobaczymy na holenderskim amazonie - tutaj pierwszy link do wariantu 128 GB, a tutaj drugi z wariantem 256 GB. Ich ceny wynoszą odpowiednio 399 Euro i 429 Euro, czyli około 1870 zł i 2000 zł. Wygląda więc na to, że wszystkie warianty najnowszej serii Note będą zdecydowanie droższe, niż poprzednia generacja.

Aktualizacja 02.03.2023 - Redmi Note 12 Turbo zadebiutuje już niedługo, ale w Europie otrzyma inną nazwę?

Wygląda na to, że kolejny wariant serii - Redmi Note 12 Turbo - już niedługo trafi na chiński rynek. Tak jak pisaliśmy, najnowszy telefon z serii Note 12 będzie zapewne najszybszym - przynajmniej jeśli chodzi o procesor - przedstawicielem tej rodziny. Zostanie on wyposażony w nową, jeszcze nie zaprezentowaną jednostkę Snapdragon 7 Gen 2 (ewentualnie 7+ Gen 1). Dzięki temu możemy się spodziewać, że świetnie poradzi sobie z najnowszymi grami i aplikacjami.

Jednakże jego rychłe wejście na rynek po raz kolejny zamknie się na razie do Chin. Tam już wersja Androida 13 specjalnie dla tego telefonu została ukończona - tak twierdzi przynajmniej strona xiaomiui, która znalazła informacje o kodzie tego systemu. Oznacza to, że niedługo smartfon powinien być gotowy do sprzedaży.

Jednakże nie można tego samego powiedzieć o europejskim wariancie tego modelu. Wygląda na to, że nie zadebiutuje on w ogóle jako Redmi Note 12 Turbo. Na nasz rynek może on zostać przemianowany jako Poco F5, dzięki czemu Xiaomi nie będzie musiało sprzedawać aż tak ogromnej liczby wariantów jednego modelu. Niestety ta sama strona nie była w stanie znaleźć informacji o ukończonej wersji systemu operacyjnego dla globalnego wariantu Redmi Note 12 Turbo (albo Poco F5). Oznacza to, że nie powinniśmy się go spodziewać w najbliższym czasie. Publikacja spekuluje, że najbliższy termin jego premiery to dopiero maj 2023.

Aktualizacja 28.02.2023 - Czy kolejny Redmi Note 12 będzie obsługiwał jeszcze szybsze ładowanie?

Wygląda na to, że Xiaomi przygotowuje jeszcze jeden wariant swojego hitowego średniaka, tym razem z jeszcze lepszym asem w rękawie. Chiński gigant na swojej stronie na platformie Weibo ogłosił, że udało mu się opracować specjalna szybką ładowarkę, która jest w stanie naładować telefon z mocą dochodzącą do 300 W. Oznacza to, że typowa bateria 5000 mAh jest ładowana od 0% do pełna w niespełna 5 minut!

Fot. Xiaomi

Co ciekawe, pierwsze testy na żywo, które zaprezentowało Xiaomi, zostały wykonane właśnie na specjalnym wariancie Redmi Note 12 Pro+, który został zmodyfikowany, aby być w stanie obsługiwać taki standard ładowania. Może to więc oznaczać, że nie był to tylko egzemplarz pokazowy. Spodziewamy się, że chińska firma może przygotowywać specjalną edycję telefonu, który będzie w stanie ładować się z tą zawrotną prędkością.

Jeszcze do niedawna Xiaomi cieszyło się posiadaniem najszybciej ładującego się telefonu właśnie w postaci Redmi Note 12 z ładowanie do 210 W, jednak niedawno pierwsze miejsce na podium zostało wydarte przez realme GT 3 240 W - jego szybkość ładowania znajduje się prosto w nazwie. Wygląda więc na to, że Xiaomi nie chciało czekać i postara się natychmiast odzyskać najwyższe miejsce na podium.

Aktualizacja 21.02.2023 - Europejskie ceny pierwszych modeli Redmi Note 12. Dostaniemy tylko część katalogu?

Dzięki przeciekowi na Twitterze dowiedzieliśmy się, jakich cen serii Redmi Note 12 możemy spodziewać się w Europie. Wygląda też na to, że (przynajmniej na początku) do naszego kraju trafi tylko część z modeli dostępnych na rodzimym rynku Xiaomi.

Redmi 12C:

Graphite, Green, Blue, Purple

3/32, 3/64, 4/128

€149, €179, €199



Redmi Note 12 (5G)

Green, Gray, Blue

4/128, €279, €299 with 5G



Redmi Note 12 Pro 5G

Blue, Black, White

6/128, €399



Redmi Note 12 Pro+ 5G

Black, White, Blue

8/256, €499



Redmi A2 €119 — SnoopyTech (@_snoopytech_) February 19, 2023

Według przecieku udostępnionego przez SnoopyTech, w Europie dostepne będą na tę chwilę trzy z sześciu modeli. Będzie to Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro oraz Redmi Note 12 Pro Plus. Ich ceny przedstawiają się następująco:

Redmi Note 12 4/128 GB - 299 Euro

Redmi Note 12 Pro 5G 6/128 GB - 399 Euro

Redmi Note 12 Pro+ 5G 8/256 GB- 499 Euro

Wiemy też, w jakich wariantach kolorystycznych może się spodziewać tych telefonów:

Redmi Note 12 - Zielony, niebieski, szary

Redmi Note 12 Pro 5G - Niebieski, czarny, biały

Redmi Note 12 Pro+ 5G - Niebieski, czarny, biały

Wygląda więc na to, że Polskie ceny nadchodzacych tlefonów wyniosą odpowiednio około 1400 zł, 1900 zł i 2350 zł. Może więc być zdecydowanie drożej niż w poprzedniej serii.

Aktualizacja 08.02.2023 - Nowy wariant Redmi Note 12 Turbo i inna data premiery w Polsce i Europie?

Dzięki przeciekom, o którym pisaliśmy w tym artykule, dowiedzieliśmy się o nowym wariancie serii Redmi Note 12, który już niedługo zagości na chińskim rynku. Wariant Turbo ma głównie charakteryzować się najnowszym procesorem od Qualcomma - Snapdragonem 7 Gen 2, dzięki któremu będzie (obliczeniowo) najszybszym modelem z całego katalogu Redmi Note 12. Do tego możliwe, że jako jedyny będzie też wyposażony w czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem.

Co więcej, nowe oficjalne informacje na temat Europejskiej premiery flagowców Xiaomi 13 pozwalają nam sądzić, że producent może w tym samym czasie zaprezentować także Redmi Note 12 na Europejskim - w tym Polskim - rynku. Premiera flagowców ma się odbyć na dzień przed targami MWC w Barcelonie, czyli 26 lutego 2023 roku i na pewno zobaczymy na niej Xiaomi 13 oraz Xiaomi 13 Pro. Jednakże byłby to też świetny moment, aby chiński gigant zaprezentował swoje modele ze średniej półki, może się więc okazać, że one także pojawią się w czasie tego wydarzenia.

Redmi Note 12 - data premiery w Polsce

Prezentacja smartfonów Redmi Note 12 odbyła się już jakiś czas temu - 27 października 2022 roku. Sprzedaż z kolei rozpoczęła się kilka dni później, 31 października. Jednakże obie te daty dotyczyły jedynie Chin.

Wejście tej serii na rynek globalny miało odbyć się dopiero w 2023 roku. Xiaomi dotrzymało słowa i 5 stycznia pięć wariantów Redmi Note 12 można było kupić także w Indiach. Oznacza to, że już niedługo te smartfony zawitają także na inne rynki - w tym europejski.

Niestety w tym momencie nie jesteśmy jeszcze pewni, kiedy będziemy mogli kupić najnowsze Redmi Note u nas w kraju. Spodziewamy się jednak, że może to nastąpić szybciej, niż prezentacja jego poprzednika. Seria Redmi Note 11 weszła do nas na rynek 22.02.2022, jesteśmy wiec przekonani, że Note 12 znajdzie się na sklepowych półkach najpóźniej w drugiej połowie lutego 2023.

Nie jesteśmy teżpewni, czy w tym samym czasie na półki sklepowe trafią wszystkie warianty telefonu - ani czy każdy z nich w ogóle bedzie dostępny w sprzedaży w Europie. Szczególnie mając na uwadze nowe warianty, które pojawiają sięw przeciekach - takie jak Redmi Note 12 Turbo - katalog wariantów tej serii jest bardzo szeroki i zróżnicowany.

Redmi Note 12 - cena

Tak jak wspominaliśmy, aż pięć wersji Redmi Note 12 jest już dostępnych na dwóch rynkach - w Chinach oraz Indiach. Dzięki temu znamy także ceny każdego z tych modeli, według których możemy spekulować na temat kosztu zakupu najnowszych telefonów Redmi u nas w kraju.

Redmi Note 12 : ¥1,199 (około 771 zł )

: ¥1,199 (około ) Redmi Note 12 Pro : ¥1,699 (około 1094 zł )

: ¥1,699 (około ) Redmi Note 12 Pro+ : ¥2,199 (około 1415 zł )

: ¥2,199 (około ) Redmi Note 12 Explorer Edition : ¥2,399 (około 1544 zł )

: ¥2,399 (około ) Redmi Note 12 Speed Edition: ¥1,699 (około 1094 zł)

Oczywiście trzeba pamiętać, że te ceny będą u nas jednak wyższe, niż zwykłe przeliczenie juanów na złotówki, gdyż dochodzą do nich cła oraz dodatkowe podatki. Wygląda jednak na to, że Xiaomi nie podniosło drastycznie cen swoich niezwykle popularnych telefonów, nawet pomimo inflacji czy problemów z produkcją w Chinach. Oczywiście musimy jeszcze poczekać na oficjalne ceny, zanosi się jednak na kolejny rok naprawdę dobrego stosunku jakości do ceny w przypadku serii Redmi Note 12.

Specyfikacja Redmi Note 12

Jak wspominaliśmy, Xiaomi dotychczas zaprezentowało aż pięć modeli z serii Redmi Note 12. Spójrzmy na to, co każdy z nich ma do zaoferowania.

Redmi Note 12

Redmi Note 12 jest podstawowym przedstawicielem serii, który mimo wszystko trudno nazwać słabym. Już w tym modelu dostaniemy ekran, który zagości w każdym przedstawicielu tej serii - 6,67" OLED z odświeżaniem 120 Hz i rozdzielczością FullHD.

Fot. Xiaomi

Tak dobry ekran, wraz ze wsparciem Dolby Vision i HDR10+, byłby wystarczający, aby sprzedać smartfon w tak niskiej cenie, jednak Xiaomi zdobyło się na jeszcze kilka niespodzianek. Podstawowy Note dostanie też baterię 5000 mAh, ładowanie 33 W i główną kamerę 48 MP. Całość napędza nowy Snapdragon 4 Gen 1 oraz 4/6/8 GB RAMu, znalazło się też miejsce dla 128/256 GB pamięci wewnętrznej oraz gniazda słuchawkowego.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

4/6/8GB RAM

128/256GB pamięci

6.67" 120Hz OLED

bateria 5000mAh

33W ładowanie przewodowe

Aparaty:

48MP główna

8MP szerokokątna

2MP czujnik głębi

13Mp selfie

5G

Wi-Fi 6

3.5mm gniazdo słuchawkowe

IP53

Android 12 z MIUI 13

Redmi Note 12 Pro

Kolejnym z serii Redmi Note jest pierwszy wariant Pro, który przynosi sporo zmian i ulepszeń.

Fot. Xiaomi

Po pierwsze, każdy z modeli Pro jest napędzany przez zdecydowanie szybszy czip MediaTek Dimensity 1080. W tym przypadku współpracuje on z 6/8/12 GB RAMu i daje nam do dyspozycji 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej.

Poza tym wielkość baterii pozostaje niezmieniona, jednak zdecydowanie szybsze będzie jej ładowanie - obsługuje ładowarki do 67 W. Warto też zwrócić uwagę na ulepszony aparat główny, który korzysta z 50 MP sensora Sony IMX766. Poza tym mamy też aparat szerokokątny i macro, a także lepszą kamerkę do zdjęć selfie o rozdzielczości 16 MP.

MediaTek Dimensity 1080

6/8/12GB RAM

128/256GB pamięci

6.67" 120Hz OLED

Bateria 5000mAh

67W ładowanie przewodowe

Aparaty:

50MP, f/1.9 aparat główny z OIS

8MP szerokokątny

2MP macro

16MP selfie

5G

Wi-Fi 6

3.5mm gniazdo słuchawkowe

IP53

Android 12 z MIUI 13

Redmi Note 12 Pro+

Kiedy pójdziemy jeszcze o krok wyżej, do wariantu Redmi Note 12 Pro+, naszym oczom ukaże się naprawdę imponujący średniak w budżetowej cenie.

Tutaj warianty pamięci RAM to 8 lub 12 GB, które są połączone z 256 GB pamięci wewnętrznej. Bateria i procesor pozostają te same, co w niższym modelu, różnicą jest jednak moc ładowania - dochodzi ona już do 120 W.

Jednak największym wyróżnikiem tego modelu będzie główna kamera, o której pisaliśmy już tutaj. Redmi Note 12 Pro+ został wyposażony w matrycę Samsung ISOCELL HPX o rozdzielczości 200 MP i przesłonie f/1,65. Dzięki takiej specyfikacji, może to być absolutna fotograficzna bestia - szczególnie w tej cenie. Aparat będzie się wyróżniał możliwością łączenia aż 16 pikseli w jeden, co zapewni świetne zdjęcia w nawet najsłabszym świetle.

MediaTek Dimensity 1080

8/12GB RAM

256GB pamięci

6.67" 120Hz OLED

Bateria 5000mAh

120W przewodowe ładowanie

Aparaty:

200MP, f/1.65 aparat główny z OIS

8MP szerokokątny

2MP macro

16MP selfie

5G

Wi-Fi 6

3.5mm gniazdo słuchawkowe

IP53

Android 12 z MIUI 13

Redmi Note 12 Explorer Edition

Redmi Note 12 Explorer Edition to najwyższy model całej serii. Znajdziemy w nim wszystkie najlepsze cechy poprzednika - imponującą kamerę, świetny procesor i ciekawy design z jednym kluczowym rozróżnieniem.

Bateria w Explorer Edition została zmniejszona do 4300 mAh. Może się to wydawać niezbyt intuicyjne, aby wyższy model miał mniejsze ogniwo, ale dzięki temu zabiegowi Xiaomi udało się umieścić w tym telefonie możliwość ładowania z mocą dochodzącą do 210 W! W tej chwili jest to najszybciej ładujący się smartfon na świecie. Naładowanie go w całości powinno zając mniej niż 10 minut.

MediaTek Dimensity 1080

8GB RAM

256GB pamięci

6.67" 120Hz OLED

Bateria 4300mAh

210W ładowanie przewodowe

Aparaty:

200MP, f/1.65 aparat główny z OIS

8MP szerokokątny

2MP macro

16MP selfie

5G

Wi-Fi 6

3.5mm gniazdo słuchawkowe

IP53

Android 12 z MIUI 13

Redmi Note 12 Speed Edition

Ostatni z aktualnie dostępnych modeli Redmi Note 12 to tzw. Speed Edition. Nazwa wskazuje, że miałby on ładować się najszybciej, jednak ten zaszczyt przypada zdecydowanie dla droższego Explorer Edition. Jednak ten wariant charakteryzuje się, jako jedyny, procesorem Snapdragon 778G, który powinien bardzo dobrze spisywać się w grach mobilnych. Poza tym do naszej dyspozycji dostajemy jeszcze aparat 108 MP - niestety w tym przypadku bez OIS.

Qualcomm Snapdragon 778G

6/8/12GB RAM

128/256GB pamięci

6.67" 120Hz OLED

Bateria 5000mAh

67W przewodowe ładowanie

Aparaty:

108MP, f/1.9 aparat główny

8MP szerokokątny

2MP macro

16MP selfie

5G

Wi-Fi 6

3.5mm gniazdo słuchawkowe

IP53

Android 13 z MIUI 14

Redmi Note 12 Turbo

Ostatnimi czasy pojawiły się nowe przecieki, które sugerują rychłe wejście na rynek jeszcze jednego wariantu Redmi Note 12 - modelu Turbo. Jeśli chodzi o samą prędkość, ma to być najszybsza możliwa wersja dzięki zupełnie nowemu Snapdragonowi 7 Gen 2. Telefon zostanie też wyposażony w większą od reszty paczki baterię. Pojemność ogniwa w jego przypadku wyniesie 5500 mAh, czyli aż 500 mAh więcej niż pozostałe modele. Niestety na tę chwilę nie znamy jeszcze ceny tego wariantu - mozemy się jednak spodziewać, że będzie ona ustalona w okolicach tej zaproponowanej za Explorer Edition.

Snapdragon 7 Gen 2

6/8/12GB RAM

128/256GB pamięci

6.67" 120Hz OLED

Bateria 5500mAh

67W ładowanie przewodowe

Aparaty:

50MP, f/1.9 aparat główny z OIS

8MP szerokokątny

2MP macro

16MP selfie

5G

Wi-Fi 6

3.5mm gniazdo słuchawkowe

IP53

Android 13 z MIUI 14

Kiedy tylko dowiemy się czegoś wiecej o Polskiej dostępności tych telefonów - a moze nawet o kolejnych modelach z serii - będziemy aktualizować ten artykuł. Jednak już teraz zapraszamy do zapoznania się z naszym zestawieniem najlepszych telefonów do 1500 zł albo sprawdzeniem, dlaczego Xiaomi zmieniło moje podejście do chińskich smartfonów.