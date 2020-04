Xiaomi Redmi Note 9/Note 9 Pro/Mi Note 10 Lite oficjalnie - relacja z premiery

Xiaomi oficjalnie zaprezentowało nowe wydanie jednego z najlepiej sprzedających się smartfonów. Oto Redmi Note 9 - nowy król wśród budżetowych smartfonów. Wśród nowości znajdziemy również ulepszoną wersję Pro oraz tańszego Mi Note 10 Lite.

Spis treści

Redmi - submarka Xiaomi odpowiedzialna za produkcję tanich urządzeń zaprezentowała dziś nowy model z rodziny Redmi Note. Xiaomi od lat produkuje tanie, wydajne i bardzo opłacalne smartfony z dopracowanym oprogramowaniem. Wystarczy cofnąć się na chwilę do 2017 roku, kiedy to produkty od Xiaomi zaczęły oficjalnie wchodzić na nasz rynek. Redmi 4X oraz Redmi Note 4 z miejsca stały się jednymi z najlepiej sprzedających się smartfonów w cenie do 1000 zł.

Źródło: gsmarena.com

Od trzech lat Xiaomi, a obecnie Redmi jest największym producentem tanich smartfonów. Kolejne generacje Redmi oraz Redmi Note biją rekordy sprzedażowe i wyróżniają się najlepszym stosunkiem ceny do jakości. Kupując smartfon od Redmi możemy być pewni, że na rynku nie znajdziemy bardziej opłacalnego urządzenia. Dodatkowo Xiaomi dzięki latom praktyki w budowie tanich urządzeń nauczyło się stosować kompromisy tak, aby nie były one odczuwalne podczas codziennego użytkowania.

Dzisiejsza premiera jest niezwykle ważna z punktu widzenia Polskiego konsumenta. Na rynku pojawia się bowiem Redmi Note 9, który będzie następcą rewelacyjnego Redmi Note 7 (sprawdź nasz test tutaj) oraz Redmi Note 8 Pro.

Co tym razem przygotował dla nas producent?

Xiaomi pochwaliło się, że na całym świecie sprzedano już 110 milionów egzemplarzy Xiaomi Redmi Note, a dwa modele - Redmi Note 8 i Redmi Note 8 Pro były jednymi z najlepiej sprzedających się smartfonów w czwartym kwartale 2019 roku.

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro ma zaoferować flagowe doświadczenia w cenie typowego średniaka. Urządzenie wyróżnia się charakterystycznym wzorem na pleckach. Smartfon dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych: Zielonej, Szarej oraz Białej.

Redmi Note 9 Pro posiada nowy 6,67 calowy ekran z wbudowaną kamerką oraz certyfikatem TUV. Nie zabrakło również szkła Gorilla Glass 5 na pleckach i froncie. Front urządzenia bardzo przypomina konkurencyjne Samsungi Galaxy A51 oraz Galaxy A71.

Co ważne Xiaomi posłuchało użytkowników. Czytnik linii papilarnych znajduje się na prawej krawędzi. Sensor został zintegrowany z przyciskiem zasilania.

Już na prezentacji widać, że obudowa Redmi Note 9 Pro jest błyszcząca. Egzemplarze prezentowane na premierze są pełne nieestetycznych odcisków palców.

64 MP aparat

Redmi Note 9 Pro oferuje aparat główny składający się z czterech matryc. Podstawowy obiektyw ma rozdzielczość 64 MP i ma według producenta oferować flagową jakość zdjęć.

Główna matryca oferuje funkcję łączenia 4 pikseli w 1. Oznacza to, że finalnie otrzymamy 16 MP fotografie. Nie zabrakło również 8 MP aparatu ultra szerokokątnego, 5 MP matrycy makro oraz 2 MP sensora głębi.

Redmi Note 9 Pro zaoferuje tryb Pro w aplikacji aparatu. Po raz pierwszy pojawia się natywne wsparcie dla plików RAW.

Tryb Pro dostępny będzie również podczas filmowania. Umożliwi on płynne przybliżanie podczas nagrywania. Rozwiązanie to znamy miedzy innymi z o wiele droższego iPhone'a 11.

Z przodu urządzenia znajdziemy 16 MP aparat przedni wspomagany przez AI, wbudowany bezpośrednio w ekran. Również w tym wypadku do dyspozycji mamy spowolnione filmy wideo, czyli znane z iPhone'a Slofies.

Pierwsze Redmi z procesorem Snapdragon 720G

Redmi Note 9 Pro to pierwszy tani smartfon Xiaomi z procesorem Snapdragon z serii 700. Smartfon wyposażono w nowy układ Snapdragon 720G. Oznacza to, że nowy model będzie znacznie wydajniejszy od Redmi Note 8 Pro, który wykorzystuje układ od MediaTek'a.

Procesor zasilany będzie sporym akumulatorem o pojemności 5020 mAh z szybkim, 30 W ładowaniem. Ładowanie od 0 do 50% potrwa zaledwie 30 minut. W pudełku znajdziemy 33 W zasilacz. Oznacza to, że Redmi Note 9 Pro zaoferuje szybszą ładowarkę, niż Galaxy S20 oraz iPhone 11 Pro.

Redmi Note 9 Pro jest pierwszym tanim smartfonem z nowym silnikiem wibracyjnym odpowiedzialnym za haptykę. Redmi Note 9 Pro zaoferuje podobne informacje zwrotne, jak najnowsze modele iPhone'a.

Nie zabrakło również odporności na zachlapania oraz NFC.

Redmi Note 9 Pro - Cena

Redmi Note 9 Pro dostępny będzie w dwóch wersjach - z 6 GB pamięci operacyjnej i 64 GB wbudowanej pamięci masowej za 269 dolarów oraz z 6 GB RAM'u i 128 GB wbudowanej pamięci masowej za 299 dolarów.

Według Xiaomi Redmi Note 9 Pro będzie bezpośrednim konkurentem dla wycenionego na 1999 zł Galaxy A71.

Redmi Note 9

Redmi Note 9 według Xiaomi to najlepszy smartfon dla przeciętnego użytkownika, który szuka nowego telefonu.

Redmi Note 9 oferuje ekran o przekątnej 6,53 cala z mniejszym aparatem umieszczonym w lewym górnym roku. Rozdzielczość to Full HD+, a wyświetlacz posiada certyfikat TUV. W przypadku tego smartfona czytnik linii papilarnych znajduje się bezpośrednio pod aparatem, jak w Galaxy S9.

Redmi Note 9 dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych, taki samych jak Redmi Note 9 Pro.

48 MP aparat

Również tańszy Redmi Note 9 zaoferuje aparat główny składający się z czterech sensorów. Matryca główna ma rozdzielczość 48 MP. Również w tym modelu obecna jest technologia łączenia 4 pikseli w 1. Na pokładzie znalazło się również miejsce dla 8 MP aparatu ultra szerokokątnego, 2 MP aparatu makro oraz 2MP czujnika głębi.

Z przodu umieszczono 13 MP aparat do selfie.

Redmi Note 9 będzie pierwszym telefonem na rynku z procesorem MediaTek Helio G85. Względem Redmi Note 8 wydajność powinna poprawić się o ponad 20 procent.

Redmi Note 9 oferuje taki sam akumulator, jak Redmi Note 9 Pro. Urządzenie ładuje się jednak nieco wolniej. W zestawie znajdziemy 22,5 W ładowarkę, a sam smartfon ładuje się z mocą 18 W.

Redmi Note 9 - Cena

Redmi Note 9 dostępny będzie w dwóch wersja - z 3 GB pamięci operacyjnej i 64 GB wbudowanej pamięci masowej za 199 dolarów oraz z 4 GB RAM'u i 128 GB wbudowanej pamięci masowej za 249 dolarów. Urządzenie będzie bezpośrednim konkurentem dla Samsunga Galaxy A51 wycenionego na 1699 złotych.

Dostępność

Nowe smartfony z rodziny Redmi Note pojawią się w połowie maja 2020 roku.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi zaprezentowało także tańszą wersję Xiaomi Mi Note 10. Na rynku pojawi się model Xiaomi Mi Note 10 Lite. Urządzenie to będzie bezpośrednim konkurentem dla Galaxy Note 10 Lite oraz co ciekawe, znacznie mniejszego iPhone'a SE 2020.

Całe urządzenie, łącznie z obiektywem aparatów chronione jest za pomocą szkła Corning Gorilla Glass. Smartfon dostępny będzie w nowym, limitowanym fioletowym kolorze. Poza tym Mi Note 10 Lite kupimy w białej oraz szarej wersji kolorystycznej. Również w tym przypadku na prezentowanych urządzeniach wyraźnie widoczne były odciski palców.

Mi Note 10 Lite - Aparat

Aparat Xiaomi Mi Note 10 Lite wydaje się być niemalże identyczny, jak ten w Redmi Note 9 Pro. Główna matryca ma rozdzielczość 64 MP. Jest to obiektyw Sony IMX 686. Nie zabrakło aparatu ultra szerokokątnego o rozdzielczości 8 MP, 5MP czujnika głębi oraz 2 MP czujnika głębi.

Mi Note 10 Lite wykorzystuje procesor Qualcomm Snapdragon 730G wspierany przez nawet 8 GB pamięci operacyjnej.

Na pokładzie nie zabrakło dużej baterii o pojemności 5260 mAh. W zestawie znajdziemy szybką 30 W ładowarkę.

Mi Note 10 Lite - Cena

Mi Note 10 Lite dostępny będzie początkowo w dwóch wersjach - z 6 GB pamięci operacyjnej i 64 GB wbudowanej pamięci masowej za 349 dolarów oraz w wersji z 6 GB RAM'u i 128 GB wbudowanej pamięci masowej za 399 dolarów. Konkurencyjny iPhone SE 2020 kosztuje od 2199 zł, a Samsung Galaxy Note 10 Lite 2649 zł. Mi Note 10 Lite pojawi się w sklepach w połowie maja.

Sprawdź, ile kosztuje Redmi Note 7