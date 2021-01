Xiaomi Redmi Note 9T - Niezwykle ciekawy średniak z 5G w cenie 1000 zł

Już 8 stycznia Xiaomi zaprezentuje następcę niezwykle popularnego Redmi Note 8T. Smartfon otrzyma znacznie lepsze podzespoły, modem 5G oraz pojemniejszą baterię. Amazon właśnie wygadał się na temat cen, które wyglądają zaskakująco dobrze.

Xiaomi oficjalnie poinformowało, że 8 stycznia 2021 roku zaprezentuje nowego smartfona ze średniej półki cenowej. Mowa o Redmi Note 9T, który zastąpi niezwykle popularnego w naszym kraju Redmi Note 8T. Klasycznie już dla Chińskiego producenta, nowy model to w rzeczywistości rebrandowana wersja Redmi Note 9 5G. Urządzenie to pojawiło się na chińskim rynku pod koniec listopada 2020 roku.

Redmi Note 9T

Dzięki wyciekowi ze sklepu internetowego Amazon poznaliśmy właśnie dokładną specyfikację techniczną oraz europejskie ceny nadchodzącego modelu. Już na wstępie możemy zdradzić, że jest na co czekać.

Redmi Note 9T to smartfon dla konsumentów, którzy liczą się ze swoim budżetem, a jednocześnie nie chcą godzić się na kompromisy. Urządzenie zaoferuje procesor MediaTek Dimensity 800U ze zintegrowanym modemem sieci 5G. Do pomocy otrzyma on 4 GB pamięci operacyjnej. Na dane użytkownika w zależności od wersji przeznaczono 64 GB lub 128 GB. Wyświetlacz to panel IPS LCD o rozdzielczości Full HD+ oraz przekątnej 6,53 cala. Umieszczono w nim kamerkę do selfie, dla której miejsce znalazło się w lewym, górnym rogu.

Urządzenie zaoferuje również aparat główny o rozdzielczości 48 MP. Prawdopodobnie jest to ta sama matryca, która została wykorzystana w Redmi Note 8T. Telefon wyposażono również w spory akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego 18 W ładowanie przewodowego.

Gdy znamy już specyfikację techniczną możemy przejść do ciekawszej kwestii - ceny nadchodzącego smartfona. Bazowy wariant z 64 GB wbudowanej pamięci masowej wyceniono na zaledwie 229 Euro z podatkami, co przekłada się na 1040 zł. Droższy wariant ze 128 GB wbudowanej pamięci masowej kosztować będzie 269,90 Euro z podatkami, co daje 1230 zł. Oznacza to, że Redmi Note 9T to będzie jednym z najtańszych smartfonów z 5G, które sprzedawane są w Europie. Dodatkowo jego specyfikacja techniczna nie zawodzi. Wszystko wskazuje na to, że Redmi Note 9T będzie hitem sprzedażowym w następnych miesiącach.

