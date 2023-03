Xiaomi Smart Band 8 już w drodze! Pierwsze zdjęcia nie pozostawiają nam miejsca na wyobraźnię

Smartbandy od Xiaomi to kwintesencja opasek sportowych. Już teraz po raz pierwszy zobaczyliśmy kolejną wersję kultowego sprzętu.

Z generacji na generację Xiaomi swoją serią Xiaomi Band umacnia tylko swoją pozycję jako lidera rynku opasek sportowych. W przystępnej cenie co roku dostajemy coraz lepsze, bardziej funkcjonalne urządzenia, które są idealne zarówno dla zapalonych sportowców, jak i osób szukających prostego sposobu monitorowania swoich funkcji życiowych.

Od premiery Xiaomi Banda 7 minęło już trochę czasu i do naszych uszu dochodzą pierwsze informacje dotyczące kolejnej wersji opaski. Zazwyczaj pierwsze takie przecieki to szczątkowe informacje na temat pojedynczych elementów specyfikacji - jednak nie tym razem. Wiemy już, jak będzie wygalała kolejna generacja urządzenia.

Opaska pojawiła się na koreańskiej stronie certyfikującej NRRA, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że będzie ona obsługiwała standard Bluetooth 5.1 oraz zostanie wyposażona w baterię 3,87 V. Jednak nie to było najciekawszym elementem. Okazało się, że wraz ze szczegółami dotyczącymi zasilania i łączności, światło dzienne ujrzały również zdjęcia pomiarowe sprzętu. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć, jak będzie wyglądała kolejna wersja opaski - nie ma tu zbyt wielkiego zaskoczenia.

Xiaomi Band 8, podobnie jak poprzednicy, będzie klasyczną już "pigułką", której kształt nie zmieni się w żaden widoczny sposób w stosunku do poprzednika - poza jednym szczegółem, czyli miejscami do mocowania paska. Widzimy jednak, że sensor odpowiadający za pomiary jest trochę innych niż w Xiaomi Bandzie 7, może to wiec oznaczać jeszcze nowszą wersję czujnika.

Na zdjęciach pojawił się też pasek, który będzie zapewne dołączony do nowej opaski i jest to spora zmiana. Tym razem, inaczej niż w przypadku poprzednich modeli, pasek nie będzie jednym, całym elementem, w którego środku umieszczona jest pigułka. Xiaomi Band 8 postawił raczej na bardziej standardowy, zegarkowy mechanizm mocowania po dwóch stronach opaski. Ze zdjęć wygląda na to, że mocowanie nie odbywa się za pomocą standardowych teleskopów, ale raczej systemu haczyków.

Niestety nie wiemy jeszcze ,kiedy Xiaomi Band 8 trafi do sprzedaży. Jednak pojawienie się tej certyfikacji wraz ze zdjęciami oznacza, że opaska jest już w zaawansowanym stadium rozwoju - rozpoczęła się nawet jej masowa produkcja. Możemy więc spodziewać się premiery już w kwietniu lub maju 2023.