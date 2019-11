Xiaomi: W 2020 roku wszystkie nasze smartfony powyżej 250 Euro będą miały modemy 5G

Włodarze Xiaomi już wcześniej zapowiadali, że mają ambitne plany względem piątej generacji sieci komórkowej. Dzisiaj ujawniono, że chiński producent zapewni 5G nie tylko w swoich flagowych konstrukcjach.

Jeszcze kilka tygodni temu, Lei Jun - CEO Xiaomi, zapowiadał, że jego firma ma zamiar wydać w 2020 roku co najmniej 10 smartfonów z obsługą sieci 5G. Jak wynika z dzisiejszego wystąpienia lidera chińskiej firmy - jest to już nieaktualne.

Podczas swojego wystąpienia na konferencji China Mobile Global Partner, Lei Jun zdradził, że celem Xiaomi na przyszły rok jest sprawienie, aby każdy smartfon w cenie powyżej 2000 juanów (~ 255 euro/1100 zł) posiadał modem 5G. Oznacza to, że nie tylko flagowe konstrukcje producenta zaoferują dostęp do sieci 5G, ale również średnio-budżetowe konstrukcje, jak choćby te pochodzące od submarki Xiaomi - Redmi.

Co ciekawe, obecnie Xiaomi nie może się pochwalić zbyt wieloma urządzeniami zdolnymi do obsługi sieci komórkowej piątej generacji. Na rynku dostępne są jedynie smartfony Mi Mix 3 5G oraz ekskluzywny dla Chin - Mi 9 Pro 5G. Co prawda w przygotowaniu jest również Mi Mix Alpha z elastycznym ekranem, ale jego na razie trzeba traktować jako ciekawostkę.

Jeśli chiński producent dotrzyma słowa, to już w przyszłym roku może przyprawić swoich konkurentów o spory ból głowy. Jak wiemy, Xiaomi potrafi walczyć ceną, a wobec rozwoju sieci 5G i rosnącego zainteresowania smartfonami zdolnymi do jej obsługi pozostali, pozostali producenci sprzętu mobilnego będą musieli zaoferować produkty, które nawiążą walkę z Xiaomi.

