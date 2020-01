Xiaomi Watch Color - już dostępny w Chinach

Najnowsze smartwatch Xiaomi jest dostępny za równowartość 115 dolarów (ok. 440 zł). Co potrafią?

Xiaomi wprowadziło do sprzedaży smartwatche z rodziny Watch Color wczoraj na rynku chińskim. Nie ma jeszcze żadnych oficjalnych informacji na temat ich dystrybucji globalnej, jednak jest bardzo prawdopodobne, że trafią do innych rejonów świata, w tym Europy. Jak prezentują to załączone zdjęcia, mają one design nawiązujący do klasycznych zegarków naręcznych. Okrągły wyświetlacz to AMOLED 1,39", pokazujący obraz w rozdzielczości 454 x 454 pikseli. Działa pod kontrolą systemu WearOS z nakładką MIUI. Do dyspozycji użytkowników oddano ponad 110 różnych tarcz, co pozwoli dopasować wygląd inteligentnego zegarka do własnych preferencji. Wśród funkcji, jakie oferuje Watch Color, znajdziemy monitorowanie pracy serca, monitor snu, śledzenie aktywności ruchowych - biegania, jazdy na rowerze, wspinaczki, pływania, itp.

Nowy smartwatch Xiaomi posiada wbudowane moduły GPS, Bluetooth 5.0 oraz NFC. Urządzenie ma wodoodporność 5 ATM, a jak deklaruje producent - bateria o pojemności 420 mAh przy zwykłym użyciu wymaga ładowania raz na 14 dni. Wraz z zegarkiem otrzymuje się silikonowy pasek - do wyboru siedem różnych - można także wybrać opcję ze skórzanym. W tym przypadku do wyboru są dwa paski. Smartwatch dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, srebrnej i złotej.