Xiaomi Watch Color oficjalnie zapowiedziane

Xiaomi pokazało pierwsze zwiastuny nowych smartwatchy - Watch Color. Niestety - ich specyfikacje zostaną podane dopiero 3 stycznia.

Tego też dnia smartwatche Xiaomi wejdą do sprzedaży na terenie Chin. Jak pokazują to materiały promocyjne, mają one okrągłe tarcze o średnicy 1,39", na których wyświetlany jest obraz o rozdzielczości 454 x 454 pikseli. Mają wspierać wszystkie standardowe funkcje dla smartbandów i sprzętu fitness, jak monitorowanie pracy serca, ponadto pojawią się również takie elementy, jak barometr czy akcelerometr. Modele z linii Watch Color mają być wodoodporne, dzięki czemu będzie można korzystać z nich w deszczu czy nad wodą. Producent wypuści je w trzech wersjach kolorystycznych: srebrnej, złotej oraz czarnej.

Prawdopodobnie smartwatche będą korzystać z tego samego systemu operacyjnego, co Amazfit GTR/GTS. Jeśli tak się stanie, powinny dysponować podobnymi funkcjami. Nieco to kontrastuje z niedawno wypuszczonymi smartwatchami Mi Watch, które korzystają z MIUI (nakładka dla WearOS, stworzonego przez Google). Czy tak będzie? owiemy się tego już niebawem. Styczeń 2020 roku zapowiada się naprawdę ciekawie - na rynek wejdzie sporo nowych produktów, a z pewnością producenci jeszcze nieraz niespodziewanie nas zaskoczą.

Źródło: GSM Arena