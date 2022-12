Xiaomi Watch S2 kontra Motorola Moto Watch 200! Który smartwatch okaże się lepszy?

Już wkrótce na rynku zadebiutują dwa nowe zegarki popularnych marek.

Źródło: PCWorld / Adrian Sobolewski

Już za kilka dni swoją premierę będzie miał nowy flagowiec marki Xiaomi. Smartfon nie będzie jednak jedynym produktem, który zostanie zaprezentowany 11 grudnia, a popularna marka planuje również pokaz słuchawek bezprzewodowych oraz nowego smartwatcha - modelu Xiaomi Watch S2. Konkurencyjnym zegarkiem, który także już wkrótce zadebiutuje na rynku, będzie Motorola Moto Watch 200. Na jego pokaz poczekamy jednak do 2023 roku.

Xiaomi Watch S2 zadebiutuje już 11 grudnia

Xiaomi Watch S2 będzie dostępny w dwóch rozmiarach - 42 mm oraz 46 mm. Dla porównania, Galaxy Watch 5 zadebiutował w trzech wersjach (40 mm, 44 mm oraz 45 mm w wariancie Pro). Pod względem designu zegarek będzie przypominał klasyczne konstrukcje. Otrzymamy więc okrągłą tarcze, dzięki której smartwatch idealnie spisze się jako element naszego codziennego ubioru. Podobnie było w przypadku poprzedniej wersji urządzenia, czyli Xiaomi Watch S1, którego recenzję możecie przeczytać tutaj.

Nowy Watch S2 będzie miał sporą konkurencję, bo w przyszłym roku zobaczymy nie tylko debiut nowego Galaxy Watcha 6, ale i pokaz Moto Watcha 200 od Motoroli. Mamy więc nadzieję, że Xiaomi poprawi błędy związane z oprogramowaniem zegarka i tym razem otrzymamy dopracowany produkt.

XIAOMI WATCH S2 pic.twitter.com/TJYtH58ULI — Râmãn Sîñgh (@Raman_Singh8) November 29, 2022

Motorola Moto Watch 200 zadebiutuje w przyszłym roku

Moto Watch 200 będzie kontynuacją modelu Moto Watch 100, który zadebiutował w 2021 roku. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, nowy zegarek Motoroli pojawi się na rynku w dwóch wersjach oferujących okrągłą lub kwadratową tarczę. Takie podejście do konstrukcji smartwatchy staje się coraz popularniejsze - podobnie zrobił w tym roku Amazfit z serią GT. Jest to rozwiązanie, które pozwala na większą swobodę użytkowników przy wyborze odpowiedniego dla siebie modelu. Z punktu widzenia konsumenta - to spora zaleta urządzenia.

Źródłem informacji na temat zegarka jest amerykańska agencja FCC, w której bazie danych pojawił się nowy produkt Motoroli. Wśród przecieków znalazły się również dane dotyczące obudowy urządzenia, która ma zostać wykonana z aluminium. Zegarek otrzyma także łączność Bluetooth oraz wbudowany GPS i wodoodporność na poziomie 5 ATM (ze smartwatchem można brać kąpiel, ale nie nadaje się do sportów wodnych). Niestety nie znamy jeszcze oficjalnej daty premiery urządzenia, ale z materiałów marketingowych można wnioskować, że wydarzy się to już wkrótce.