Xiaomi buduje nowoczesną, zautomatyzowaną fabrykę 5G

Nowa placówka pozwoli producentowi tworzyć 60 smartfonów w ciągu minuty!

Podczas trwającej właśnie w Chinach światowej konferencji 5G, CEO Xiaomi - Lei Jun, ujawnił, że jego firma buduje właśnie ogromną fabrykę 5G, która dzięki zautomatyzowanym liniom produkcyjnym ma być jedną z najwydajniejszych na świecie.

Nowa placówka chińskiego producenta powstaje w "pekińskiej strefie rozwoju gospodarczego i technicznego". Jak zdradził Lei Jun, fabryka korzystać będzie z dobrodziejstw sieci 5G, co pozwoli na wprowadzenie rozwiązań, które w wypadku zastosowania starszych generacji sieci komórkowych nie miałby racji bytu. Przełoży się to na wydajność większą o 60% w porównaniu do tradycyjnych fabryk.

Zdaniem CEO Xiaomi, nowa placówka będzie w stanie z łatwością dostarczać ponad milion urządzeń w ciągu miesiąca, a bardziej obrazowo - 60 smartfonów na minutę (co daje nowy smartfon co sekundę). Trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę imponująco.

Xiaomi ma ambitne plany na 2020 rok i nie ukrywa, że zamierza zostać wiodącym producentem smartfonów 5G. Lei Jun podkreślił, że technologia 5G pomoże w "rozruszaniu" nieco zastałego rynku urządzeń mobilnych. Warto przypomnieć, że niedawno chiński producent ujawnił, iż w 2020 roku każdy smartfon w cenie powyżej 2000 juanów (~ 255 euro/1100 zł) będzie posiadać modem 5G.

Zakończenie budowy nowoczesnej placówki Xiaomi zaplanowano na przyszły miesiąc. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już od nowego roku powstawać tam będą smartfony z serii Mi.

źródło: gizmochina.com