Xiaomi chwali się kamerą ukrytą pod ekranem

Xiaomi opracowało nową technologię umieszczania kamer pod wyświetlaczem, która według chińskiego giganta może być rozwiązaniem lepszym, niż wysuwane moduły.

Na początku tego tygodnia Xiaomi ujawniło, że pracuje nad nowym rozwiązaniem umieszczania przednich aparatów fotograficznych, który eliminuje wszelkie wysuwane mechanizmy i brzydkie wycięcia w ekranie. Chiński gigant planuje przenieść aparat pod ekran. Całość ma być niewidoczna dla użytkownika do czasu, kiedy będzie chciał skorzystać z kamery, kiedy to część ekranu staje się przezroczysta, co ma pozwolić na przenikanie światła.

Metoda ta widoczna jest w akcji na powyższym filmiku.

Bardzo prawdopodobne jest, że kamerę pod wyświetlaczem zobaczymy w nadchodzącym Xiaomi Mi Mix 4 którego możemy zobaczyć już w październiku. Seria Mix to urządzenia, które od początku swojego istnienia miały zaoferować bezramkowy ekran. Najnowszy model Mi Mix 3 oraz jego wersja z modemem 5G to slidery, w których umieszczono wysuwane kamery, aby umożliwić zastosowanie jak największego ekranu.

Xiaomi informuje, że technologia umieszczenie kamery pod ekranem to całkowicie nowe rozwiązanie, które składa się z wyświetlacza wyposażonego w przezroczysty obszar wykonany przy użyciu specjalnego niskorefleksyjnego szkła o wysokiej przepuszczalności światła. Podczas, gdy użytkownik chce skorzystać z przedniej kamery wyłączany jest kawałek ekranu, aby umożliwić działanie aparatu. Takie informacje przekazał na Facebook Senior Vice President Xiaomi - Xiang Wang.

Przednia kamera o rozdzielczości 20 MP ukryta jest pod wyświetlaczem, a przezroczysty ekran pełni podwójną rolę i jest także obiektywem, który odpowiada za dostarczanie odpowiedniej ilości światła do matrycy. Według Xiaomi rozwiązanie to pozwoli na uzyskanie lepszych efektów niż zastosowanie aparatu w wyświetlaczu, a na dodatek ma być dużo bardziej estetyczne, ponieważ gdy nie korzystamy z aparatu pozostaje on niewidoczny.

Źródło: techadvisor

Telefon, który ma być pierwszym urządzeniem z kamerą umieszczoną pod ekranem otrzymał kryptonim Herkules. Ma być wyposażony w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 855, moduł NFC, tylną kamerę z trzema obiektywami oraz czytnik linii papilarnych umieszczony w ekranie.

Od tego czasu Xiaomi zaprezentowało także Redmi K20 Pro w Chinach i szykuje się do premiery europejskiego odpowiednika - Mi 9T w przyszłym tygodniu.

OPPO również pracuje nad podobną technologią

Xiaomi nie jest jedyną firmą, która pracuje nad technologią umieszczenia kamery pod wyświetlaczem. Podobnymi rozwiązaniami chwali się również Oppo na Twitterze.